"อนุทิน" เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันสถาปนาสำนักนายกฯ ปีที่ 94 ถือโอกาสทำบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบ

นายกฯ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 94 ขณะที่สมเด็จธงชัย ขึ้นรดน้ำมนต์ตึกไทย เสริมความเป็นสิริมงคล เผยถือโอกาสทำบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบ พร้อมบอกทำความดีพอหลังสื่อถามต้องทำบุญประเทศหรือไม่ หลังเกิดเหตุใหญ่หลายเรื่อง
วันนี้ (14ก.ค.69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 94 ปี โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โอกาสนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งให้การต้อนรับผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งได้ร่วมสมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 28 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี และในปี 2569 สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 94 ปี โดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก
ภายในพิธี นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายตาลปัตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปเจ้าพระยารามราฆพ และทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล ก่อนอนุโมทนา นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำและรับพร จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร ก่อนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายไทยธรรม และปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำและรับพร ก่อนกราบลาพระรัตนตรัยและกราบลาประธานสงฆ์ พร้อมรับน้ำพระพุทธมนต์
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรี ซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมา พัฒนาการ บทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมแสดงความยินดีแก่สำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 94 ปี พร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผ่านการบริจาคเงินเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ในการนี้ ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหนังสือ “สำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 94” แก่ผู้ร่วมแสดงความยินดี เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร และผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 94 ปี วันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี
ภายหลังผู้สื่อข่าวสอบถามว่าทำบุญเช้านี้จิตใจสดชื่นดีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้เป็นการทำบุญของสำนักนายกรัฐมนตรี ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก็เลยถือโอกาสทำบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ภายหลังการทำบุญดังกล่าว นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นิมนต์ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ขึ้นไปรดน้ำมนต์บนตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินตามขึ้นไป
ก่อนการ เป็นประธาน ประชุมคณะรัฐมนตรี ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการมองว่าช่วงนี้อาจจะต้องทำบุญประเทศ เพราะเกิดเหตุใหญ่ๆหลายเรื่อง นายกรัฐมนตรีกล่าว เพียงสั้นๆ ว่า ทำความดีพอ