กมธ.งบฯ 70 ตั้ง 8 อนุ กมธ. ประชุมนัดแรก 15 ก.ค. ร่วมกลั่นกรองงบแต่ละด้าน

“กมธ.งบฯ 70” ตั้ง 8 อนุ กมธ. ประชุมนัดแรก 15 ก.ค.นี้ เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของงบประมาณในแต่ละด้าน
วันนี้ (13 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 สภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาไปแล้ว 1 สัปดาห์ โดยมีการพิจารณาเรียงลำดับเป็นรายมาตรา วันนี้มีการพิจารณาในมาตรา 13 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานในกำกับดูแลต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และพิจารณาต่อในมาตรา 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับ
อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวันนี้ กมธ.ยังมีมติแต่งตั้งอนุ กมธ.ขึ้นมาอีก 8 คณะ เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของงบประมาณในแต่ละด้าน ประกอบด้วย คณะที่ 1 คณะอนุ กมธ.ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
คณะที่ 2 คณะอนุ กมธ.ครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียน
คณะที่ 3 คณะอนุ กมธ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คณะที่ 4 คณะอนุ กมธ.ท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คณะที่ 5 คณะอนุ กมธ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและรัฐวิสาหกิจ
คณะที่ 6 คณะอนุ กมธ.ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะที่ 7 คณะอนุ กมธ.แผนงานบูรณาการ หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ และกองทุนในกำกับ
และคณะที่ 8 คณะอนุ กมธ.ข้อสังเกต
ทั้งนี้ ในแต่ละคณะอนุกรรมาธิการจะมีการประชุมนัดแรกในวันที่ 15 กรกฎาคม