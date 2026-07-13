“กรมการปกครอง” แจ้งรายชื่อ ขรก.ในสังกัด 232 ราย ครบเกษียณอายุปี 69 เข้าเกณฑ์กองทุนฯ จ่อรับบําเหน็จบํานาญ

อย่างเร็ว! “กรมการปกครอง” แจ้งรายชื่อข้าราชการในสังกัด อายุครบเกษียณอายุในสิ้นปีงบ 69 จํานวน 232 ราย เข้าเกณฑ์กองทุนฯ รับบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พบเฉพาะตำแหน่ง “ปลัดอำเภอ” ปี 69 ในสังกัดกรมฯ เกษียณอายุ จำนวน 103 ราย
วันนี้ (13 ก.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
มีใจความว่า ด้วยในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมการปกครองมีข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 232 ราย
พบว่า มีทั้งตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ เช่น นิติกรชำนาญการพิเศษ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ พนักงานปกครอง นักวิชาการการเงิน ฯลฯ ประเภททั่วไป ทั้งระดับอาวุโส ระดับชำนาญการ เช่น นายช่างไฟฟ้าอาวุโส หัวหน้าศูนย์สื่อสาร ปค.
ขณะที่พบว่า ตำแหน่ง “ปลัดอำเภอ” ปี 2569 ในสังกัดกรมการปกครอง “ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ” มีข้าราชการ เข้าสู่วัยเกษียณอายุ จำนวน 103 ราย