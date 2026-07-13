เพิ่งตื่น! “มหาดไทย” เร่งสนอง “ศุภจี” รมว.พาณิชย์ สั่งจังหวัด-ท้องถิ่น ประสานแก้ปัญหา “มะพร้าว” ทั้งระบบในพื้นที่

ปลัด มท. เร่งสนอง “ศุภจี” รมว.พาณิชย์ สั่งจังหวัด-ท้องถิ่น แก้ปัญหา “มะพร้าว” ทั้งระบบ หลังรัฐรับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา กมธ.พาณิชย์ วุฒิสภา เน้นตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือล้งในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงการปลอมปนน้ำมะพร้าว
วันนี้ (13 ก.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายอรรถสิทธิ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อดําเนินการตามข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
และป้องกันการปลอมปนน้ำมะพร้าว ตามข้อเสนอคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
และยังมอบหมายสํานักงานท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดดําเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค ตามนโยบาย นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์
ให้จังหวัดตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือล้งในพื้นที่รับผิดชอบ โดยหากพบการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานจําพวกที่ 1 หรือจําพวกที่ 2 ให้กํากับดูแลให้มีการแจ้งหรือขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ให้ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด
ทั้งยังสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเพื่อนําไปใช้ประกอบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบและเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการปลอมปน
ท้ายสุดให้กํากับติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นและน้ำเสีย และบังคับใช้กฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนหรือก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน
รวมถึงกวดขันการปลอมปนน้ำมะพร้าวตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้การบริหารจัดการในระดับพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ขณะที่หนังสือเวียนฉบับดังกล่าว ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2569
มีรายงานว่า สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นางศุภจี ระบุในรายการทีวี ระบุว่า ราคามะพร้าวปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่เฉลี่ย 12-15 บาทแล้ว
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ทางด้านตัวแทนกลุ่มชาวสวนมะพร้าวได้ออกมาโต้แย้ง ยืนยันว่า ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ และสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จนเตรียมจะรวมตัวชุมนุมในเร็วๆ นี้