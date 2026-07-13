“ศุภชัย” เย้ย “ทนายอั๋น” ไร้ความสามารถยื่นฟ้องตน แต่เจอยกฟ้อง จ่อเอาคืนที่แถลงข่าวผิดกฎหมาย

“ทนายอั๋น” ยื่นฟ้อง “ศุภชัย” แต่ศาลยกฟ้อง “เจ้าตัว” ด่าแสบ ไร้ความสามารถ เรื่องพื้นๆ ไม่น่าพลาด จ่อเอาคืนที่แถลงข่าวผิดกฎหมาย
วันนี้ (13 ก.ค.) นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ถึง#ทนายอั๋น#ไอ้หอกหัก ตามที่แถลงข่าวไลฟ์สดใหญ่โตว่ากำลังไปคัดทะเบียนบ้านเพื่อยื่นฟ้องนายศุภชัย วันยื่นฟ้องก็ไลฟ์สดใบหน้าบานเบ่ง
FC ก็คอมเม้นท์กันบ้าคลั่งด่าทอ ผรุสวาจา ตามมาตรฐาน FC#ทนายอั๋น#ไอ้หอกหัก
แต่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ศาลได้มีคำสั่งยกฟ้องเสียแล้ว โดยยังไม่ทันได้ไต่สวนมูลฟ้อง ซึ่งกรณีเช่นนี้แทบจะไม่ค่อยปรากฏให้เห็น
แต่ก็เข้าใจได้ว่า ความรู้ความสามารถของคนในวิชาชีพนี้ใช่จะมีเท่ากัน แต่เรื่องพื้นๆ แบบนี้ต่อให้ไร้ความสามารถขนาดไหนก็ไม่พลาดเรื่องแบบนี้
เมื่อศาลมีคำสั่งยกคำฟ้องมาตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม ผ่านมากว่า 10 วันแล้ว ทำไมถึงไม่แถลงไลฟ์สดเหมือนตอนยื่นฟ้องกลับรูดซิปปากเงียบ
ซึ่งแน่นอนว่า การแถลงวันนั้นมีการกระทำผิดกฎหมายแน่นอน”