“อนุดิษฐ์” ชี้ หยุดถอดบทเรียนซ้ำซากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง จี้ยกระดับ กม.ความปลอดภัยสาธารณะ

รองหัวหน้ากล้าธรรม ชี้ ถึงเวลาหยุดถอดบทเรียนซ้ำซาก เหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงลาดพร้าว แนะลุยเดินหน้ายกระดับกฎหมายความปลอดภัยสาธารณะทันที
วันนี้ (13 ก.ค.) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต 27 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ 63 ราย จากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าว พร้อมระบุว่า แม้สาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องการอนุญาตประกอบกิจการ มาตรฐานระบบแจ้งเหตุและดับเพลิง ทางหนีไฟ วัสดุป้องกันอัคคีภัย และการตรวจสอบอาคาร เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและหาผู้รับผิดชอบ
น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาคารหลายฉบับ แต่ยังมีปัญหาการบังคับใช้ที่กระจัดกระจาย อยู่ภายใต้หลายหน่วยงาน และเปิดช่องให้เกิดการใช้ดุลพินิจ การละเลยหน้าที่ หรือการทุจริต จึงไม่ควรปล่อยให้เหตุลักษณะนี้จบลงเพียงการ “ถอดบทเรียน” โดยไม่มีการปรับปรุงระบบและกฎหมายอย่างจริงจัง
พร้อมกันนี้ เสนอให้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งจะกำหนดมาตรฐานและกลไกกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของอาคารและพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งอัคคีภัย อาคารถล่ม แผ่นดินไหว อุทกภัย และภัยสาธารณะอื่นๆ โดยในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม จะเสนอให้พรรคเชิญผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาร่างกฎหมาย ก่อนรวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว
นอกจากนี้ ยังเสนอให้ปรับระบบการอนุญาตและการตรวจสอบสถานประกอบการให้เป็นระบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงข้อมูลและตรวจสอบย้อนหลังได้ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ พร้อมกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดต่อทั้งผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเลยหรือทุจริต โดยย้ำว่าถึงเวลาเปลี่ยนบทเรียนจากความสูญเสียให้เป็นกฎหมายและระบบที่สามารถปกป้องชีวิตประชาชนได้อย่างแท้จริง