“วัชระ” ยื่นโนติสเลขาฯ สภา แจ้งข้อบกพร่องเพิ่ม ซิโน-ไทย สร้างสภาหมื่น ล.ก่อน 15 ก.ค. ยึดประกัน 614 ล.จนซ่อมเสร็จ

อดีต สส.ปชป. ยื่นโนติส “เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” แจ้งข้อบกพร่องเพิ่มเติมให้ บ.ซิโน-ไทย ผู้รับเหมาสร้างสภา 12,280 ล้านบาท ก่อน 15 ก.ค. 69 และให้ยึดหลักประกัน 614 ล้านบาท ไว้จนกว่าจะซ่อมเสร็จทุกรายการ
วันนี้ (13 ก.ค.) นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ บุกยื่นหนังสือถึง นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอแจ้งข้อบกพร่องของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาและอาคารประกอบเพิ่มเติมก่อนวันหมดอายุประกันและขอให้ยึดแคชเชียร์เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักงานใหญ่ จำนวน 614 ล้านบาท ของบริษัท ซิโน-ไทย ซึ่งวางหลักประกันตามสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ไว้จนกว่าบริษัทจะแก้ไขข้อบกพร่องการก่อสร้างครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดในสัญญาทุกกรณี
ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
พร้อมอาคารประกอบกับ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน) เลขที่116/2556 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 ยุค นายชัย ชิดชอบ เป็นประธานรัฐสภา วงเงิน 12,280 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน 900 วัน ห้ามว่าจ้างช่วง ค่าปรับล่าช้าวันละ 12,280,000 บาท วางหลักประกัน 614 ล้านบาท เป็นแคชเชียร์เช็คธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสำนักงานใหญ่นั้น
บัดนี้ สัญญาประกันครบกำหนดวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการทำผิดสัญญาดังนี้
1. บริษัท ซิโน-ไทย ว่าจ้างบริษัท เพาเวอร์ไลน์ จำกัด สร้างอาคารรัฐสภาตามสัญญานี้วงเงิน 6,000 ล้านบาท และจ้างบริษัทอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก อันเป็นการผิดสัญญา
2. ไม่ได้ใช้ไม้พื้น เป็นไม้ตะเคียนทองยาว 3 เมตร ปูห่างกัน 2 มม.ตามสัญญา ปรากฏใช้ไม้ปลอมเป็นไม้เบญจพรรณ ไม้พะยอม ไม้กระยาเลย มาทดแทนไม้ตะเคียนทองกว่า 7,000 ท่อน ตามสำเนาใบเสร็จโรงไม้ที่แนบมานี้ (1) (และที่สำเนาส่ง ป.ป.ช.แล้ว)
3. สร้างเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา ต้องปรับวันละ 12,280,000 บาท แต่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกลับไม่ปรับเลยแม้แต่บาทเดียว จึงขอเรียกร้องให้ปรับรายวันตามความเป็นจริง
4. งานชำรุดบกพร่องตามที่ข้าพเจ้าตรวจพบเพิ่มเติมดังนี้
4.1 หินทราโวทีนผนังห้องสุขาชายชั้นบี 1 แตกชำรุด จำนวน 1 ผืน แต่ผู้รับเหมานำกระดาษกาวย่นสีเดียวกับหินทราโวทีนมาปิดอำพรางสายตาคณะกรรมการตรวจการจ้างชุด นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ เป็นประธานตรวจรับงาน จึงขอให้รีบแจ้งบริษัทชิโน-ไทยฯแก้ไขงานให้นำแผ่นสมบูรณ์มาติดตั้งและวัดความหนาของหินทั้งผนังว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
4.2 หินกระเบื้องปูพื้นบริเวณจากหน้าประตูห้องน้ำชายชั้นบี 1 เรื่อยมาถึงหน้าธนาคารกรุงไทยจนถึงประตูทางออกขั้นบี 1 มีกระเบื้องปูพื้นแตกร้าวชำรุดนับ 10 แผ่นตามภาพที่ส่งมานี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
4.3 กระเบื้องปูพื้นสีดำในห้องสุขาสตรีฝั่งวุฒิสภา สะท้อนแวววาวจนสามารถมองเห็นบุคคลที่นั่งอยู่ภายในห้องสุขาได้ เพราะปูกระเบื้องผิดชนิดตามข้อกำหนดในสัญญา
4.4 พื้นไม้บริเวณชั้นบี 1 และบริเวณลานไม้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณร้านกาแฟ อเมซอนและร้านกาแฟพันธุ์ไทย มีสภาพผุนับ 20 แผ่น ไม่ใช่ไม้ตะเคียนทองตามข้อกำหนดในสัญญา
4.5 ต้นไม้ตายจำนวนมาก และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา
4.6 พื้นลานจอดรถชั้นล่างสุด มีสภาพขรุขระแตกร้าว น้ำผุดน้ำซึมนับร้อยจุด ขอให้ผู้รับเหมาสร้างลานจอดรถใต้ดินให้ราบเรียบ สวยงาม ปลอดภัยเสมือนห้างสรรพสินค้าทุกแห่งตามข้อกำหนดในสัญญา
ข้าพเจ้าเป็นผู้เสียภาษีและประชาชนไทยจึงขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ว่าจ้างปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้
1. แจ้งข้อบกพร่องทุกประการนี้ให้บริษัท ซิโน-ไทย ให้ทราบก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
2. ให้คิดค่าปรับล่าช้าวันละ 12,280,000 บาท ตามสัญญาตามวันที่ล่าช้าจริงทุกวัน
3. ห้ามคืนหลักทรัพย์เงินประกันจำนวน 614 ล้านบาท แก่บริษัทผู้รับเหมาโดยเด็ดขาด
4. ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งปวงเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการให้ถึงที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการอย่างเร่งด่วน หากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบภายใน 15 วันตามกฎหมาย