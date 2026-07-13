นายกสมาคมอัสสัมชัญพร้อมคณะ เยี่ยมคารวะ "อนุทิน" ให้กำลังใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อปชช.และประเทศ

นายกสมาคมอัสสัมชัญพร้อมคณะ เยี่ยมคารวะนายกฯ อนุทิน ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนและประเทศชาติ พร้อมเชิญเป็นประธานโอกาสครบรอบ 122 ปีของสมาคมอัสสัมชัญ
วันนี้ (13 กรกฎาคม 2569) เวลา 13.50 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ พร้อมคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ ในฐานะศิษย์เก่าอัสสัมชนิกดีเด่น อสช. 2568 (AC รุ่น 98) เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ และนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกสมาคมอัสสัมชัญได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานของสมาคมอัสสัมชัญและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่านายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 และได้ไปเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญถึง 2 ครั้ง ถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
ทั้งนี้ สมาคมอัสสัมชัญได้เชิญนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอัญสัมชัญ พร้อมเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ASSUMPTION LEADERSHIP FORUM” เนื่องในโอกาสครบรอบ 122 ปีของสมาคมอัสสัมชัญ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) ซึ่งนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียินดีที่จะให้สมาคมอัสสัมชัญนำนักเรียน “ทีม DAEDALUS” โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ไปคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลก (First Place Winner Award) ในการแข่งขัน Annual CanSat Competition 2026 ด้านวิศวกรรมอวกาศและดาวเทียมจำลอง (CanSat) ระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4–7 มิถุนายน 2569 เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับฟังโอวาท สร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจแก่คณะนักเรียน ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นต่อไปในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม