“สามารถ” ชี้ ไฟไหม้โรงเบียร์ สะท้อนล้มเหลวระบบความปลอดภัยช่วงนาทีแรกเหตุการณ์ จี้ยกมาตรฐานอาคาร ยึดระดับความเสี่ยง

อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. ชี้ บทเรียนไฟไหม้โรงเบียร์ ไม่ใช่ปัญหารถดับเพลิงมาช้า แต่เป็นความล้มเหลวของระบบความปลอดภัยช่วงนาทีแรกของเหตุการณ์ หลังผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่สำลักควัน จี้ยกระดับมาตรฐานอาคาร สุ่มตรวจไม่แจ้งล่วงหน้า ทบทวน กม. ให้ยึด “ระดับความเสี่ยงของกิจการ” กันโศกนาฏกรรมซ้ำรอย
วันนี้ (13 ก.ค.) นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ซึ่งมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก โดยระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และครอบครัวของผู้สูญเสียทุกคน
นายสามารถ ระบุว่า เมื่อความโศกเศร้าค่อยๆ คลี่คลาย สิ่งที่สังคมไทยควรถามต่อไม่ใช่เพียงว่า “ใครผิด” หากแต่คือ “เหตุใดโศกนาฏกรรมครั้งนี้จึงเกิดขึ้น และเราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นอีก”
นายสามารถ กล่าวว่า หลายคนตั้งคำถามว่า รถดับเพลิงเดินทางถึงที่เกิดเหตุภายในเวลาประมาณ 5 นาที ซึ่งถือว่าเร็วมาก แล้วเหตุใดจึงยังเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ โดยเห็นว่า คำตอบของคำถามนี้ไม่ได้อยู่ที่ความเร็วของรถดับเพลิง แต่อยู่ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีแรกหลังเกิดเพลิงไหม้
ทั้งนี้ จากข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอก แต่เสียชีวิตจากการสำลักควัน ซึ่งในทางวิศวกรรมอัคคีภัยถือเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับกันมานาน เพราะเมื่อไฟลุกลามขึ้นเพดาน ควันร้อนและก๊าซพิษจะกระจายไปทั่วอาคารอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนมองไม่เห็นทางหนี ขาดออกซิเจน และอาจหมดสติภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที
“กล่าวอีกนัยหนึ่ง ควันคือฆาตกรที่มองไม่เห็น นั่นคือ เหตุผลที่แม้เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาถึงอย่างรวดเร็ว ก็อาจสายเกินไปสำหรับบางชีวิต” นายสามารถ ระบุ
นายสามารถ กล่าวว่า ดังนั้น บทเรียนสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่ใช่การทำให้รถดับเพลิงวิ่งเร็วขึ้น แต่คือการทำให้อาคารทุกแห่งที่มีผู้คนจำนวนมาก ต้องสามารถหนีเพลิงไหม้ออกมาได้ด้วยตนเองในช่วงนาทีแรกของเหตุการณ์
นายสามารถ ยังกล่าวถึงอีกประเด็นที่น่าคิดว่า สถานที่เกิดเหตุเคยผ่านการตรวจ มีทางหนีไฟ มีไฟฉุกเฉิน และมีป้ายบอกทางครบถ้วน แต่ในวันเกิดเหตุกลับพบว่ามีสิ่งของกีดขวางทางหนีไฟ ซึ่งสะท้อนว่า อาคารที่ “ผ่านการตรวจ” ไม่ได้หมายความว่า “ปลอดภัย”
“มาตรฐานความปลอดภัยที่แท้จริง ไม่ใช่สภาพของอาคารในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจ แต่คือสภาพของอาคารในทุกวันที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการ” นายสามารถ ระบุ
ในฐานะอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสามารถ เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างจริงจัง และต้องปิดช่องโหว่ของระบบความปลอดภัย โดยเสนอให้มีการสุ่มตรวจสถานประกอบการโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงดำเนินการอย่างจริงจังกับการกีดขวางทางหนีไฟ
นอกจากนี้ ยังเสนอให้ทบทวนกฎหมาย โดยใช้ “ระดับความเสี่ยงของกิจการ” เป็นเกณฑ์ มากกว่าการแบ่งตามชื่อประเภทกิจการ เนื่องจากร้านอาหารที่มีดนตรีสด ผับ บาร์ หรือโรงเบียร์หลายแห่ง มีลักษณะการใช้งานและความเสี่ยงไม่แตกต่างกันมากนัก
นายสามารถ ระบุด้วยว่า หลายประเทศเคยเผชิญโศกนาฏกรรมลักษณะเดียวกัน และใช้ความสูญเสียครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูประบบความปลอดภัยครั้งใหญ่ ประเทศไทยไม่ควรรอให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่า จึงค่อยลงมือแก้ไข
พร้อมกันนี้ ยังฝากถึงผู้ประกอบการทุกคนว่า ใบอนุญาตเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบ ไม่ใช่จุดสิ้นสุด และฝากถึงหน่วยงานของรัฐทุกแห่งว่า เป้าหมายของการตรวจ ไม่ใช่เพื่อให้สถานประกอบการ “ผ่าน” แต่เพื่อให้ประชาชนทุกคน “กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย”
นายสามารถ ทิ้งท้ายว่า โศกนาฏกรรมครั้งนี้ ไม่ได้สอนให้รถดับเพลิงต้องวิ่งเร็วขึ้น แต่สอนให้เห็นว่าระบบความปลอดภัยของอาคารต้องดีกว่านี้ เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ทุกวินาทีมีค่า และในหลายกรณี “นาทีแรก” คือ เส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความตาย