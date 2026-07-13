พิรุธหนัก! พบสลิปโอนเงินบริจาคพรรคส้ม ผ่าน “เพย์ โซลูชั่น” บริษัทที่ถูกDSIสอบโยงคดี Forex

พบพิรุธ! เจอสลิปโอนเงินบริจาคพรรคประชาชน ผ่าน “เพย์ โซลูชั่น” บริษัทที่ถูกดีเอสไอตรวจสอบโยงคดี Forex
วันนี้ (13ก.ค.) รายงานข่าวเปิดเผยว่า ภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องคดี Forex รวม 30 หมาย ทั้งบุคคลและนิติบุคคล จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโบรกเกอร์ (Broker) กลุ่มผู้ชักชวน (IB) และกลุ่มผู้ให้บริการรับชำระเงิน (Payment Gateway) โดยมีชื่อของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อยู่ในข่ายถูกตรวจสอบด้วยนั้น และเป็นอดีตผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ก่อตั้งบริษัทบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด
ล่าสุดมีการตรวจพบข้อสังเกตเพิ่มเติม เมื่อพบหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินบริจาคของพี่น้องประชาชน เข้าสู่บัญชีของพรรคประชาชน ผ่านระบบรับชำระเงินของบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในนิติบุคคลประเภท Payment Gateway ที่อยู่ในการตรวจสอบของดีเอสไอในคดี Forex อีกด้วย
สำหรับ คดี Forex ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของดีเอสไอ และยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ดังนั้น บุคคลและนิติบุคคลที่ถูกกล่าวถึงทุกฝ่ายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมาย และมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุด