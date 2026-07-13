"ไหม" ชี้เรื่องดีสถ.ยกเลิกแผนงานใช้จาก พ.ร.ก.กู้ 4 แสนล. หวั่นวิธีหลบซ่อนทำสอบยาก จี้กมธ.เข้มดูทุกบาททุกสตางค์

“ศิริกัญญา” ชี้ สถ.ยกเลิกแผนงานใช้จาก พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านเป็นเรื่องดี หวั่น ปรับวิธีหลบๆซ่อนๆ แล้วยื่นโครงการกลับมาใหม่ให้ตรวจสอบยาก จี้ กมธ.เข้มดูการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์
วันนี้ (13ก.ค.) น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส. บัญชีรายชื่อ และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 กล่าวถึงกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอยกเลิกการจัดทำข้อเสนอแผนงาน จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ว่า ถือเป็นความโชคดีที่ยกเลิก เพราะตนได้รับข้อมูลนี้มานานแล้ว แต่รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งหลังจากที่ตนโพสต์ข้อความเพียง1 วันที่ ในการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลถึงการสอดไส้โครงการที่อาจไม่ได้เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยนผ่านพลังงาน เช่น การติดโซล่าในอุปกรณ์หรือยานพาหนะ สุดท้ายก็ยกเลิกไป แต่คิดว่าไม่จบเพียงแค่นี้ คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีในการยื่นแผนงานกลับเข้ามาใหม่แน่นอน
“ เพราะชิ้นเค้กก้อนนี้ก้อนใหญ่มาก 2 แสนล้านบาท ทุกกระทรวงก็อยากมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ จากเงินกู้ก้อนนี้ เพราะฉะนั้นรอบต่อไปที่เขาจะยื่นเข้ามา เงื่อนไขอาจไม่ได้โจ่งครึ่มขนาดนี้ เงื่อนไขต้องหลบๆซ่อนๆมากกว่านี้ อาจทำให้การตรวจสอบลำบากมากยิ่งขึ้น แต่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งก็ต้องขอบคุณคนที่ส่งข้อมูลมาและต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นถึงความผิดปกติ พิรุธ และไม่ต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการเหล่านี้ พร้อมเชื่อว่า หากครั้งหน้ามีความผิดปกติอีกกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะส่งข้อมูลมาให้ตนอีก ซึ่งจะทำให้ตรวจสอบความผิดปกติ ก่อนที่โครงการจะเริ่มขึ้น” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวอีกว่า อีกหลายกระทรวงก็ได้ยื่นโครงการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองไปเยอะแล้ว ตนคาด หวังว่าคณะกรรมาธิการติดตามตรวจสอบการใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทอย่างเข้มข้นจะได้ตรวจสอบการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ ย้ำว่าโครงการนี้ผิดฝาผิดตัวมาตั้งแต่ต้น เพราะไม่สามารถเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างจริงจังภายใน1 ปี แม้จะมีเงินมากถึง 2 แสนล้านบาท ยืนยันว่าจะทำให้การใช้เงินตรงนี้น้อยที่สุด เพราะยังมีโครงการอื่นที่สำคัญกว่า เช่น โครงการสายส่งสมาร์ทกริด ที่ต้องใช้งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
เมื่อถามว่า มีโครงการใน พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนบาท ที่ ซ้ำซ้อนกับโครงการในงบปี 2570 หรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า เท่าที่ตรวจสอบ มีโครงการในงบปี70 ซ้ำกัน กับ พ.ร.ก.กู้เงิน ประมาณ 3 พันล้านบาท เช่น โซลา์รูฟ โซลาร์ชลประทาน จึงให้หน่วยงานชี้แจงว่าต้องเลือกงบจากทางใดทางหนึ่ง อย่าใช้งบจาก 2 แหล่งไปพร้อมกัน
ขณะเดียวกัน ยังพบการใช้งบประมาณที่เกี่ยวกับแผนฟื้นฟูด้าน เศรษฐกิจวงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท ก็มีโอกาสที่จะซ้ำซ้อนกับงบปี 70 เช่นกัน ที่สำคัญก้อน 1.2 หมื่นล้าน จะเป็นการเริ่มสมทบระหว่างรัฐบาลกับหน่วยราชการที่มีเงินสะสม เช่น รัฐบาลออกครึ่งหนึ่ง ท้องถิ่นออกครึ่งหนึ่ง โดยมองว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่จะทำให้หน่วยงานที่มีเงินสะสมนำเงินออกมาใช้ แต่หาก หน่วยงานที่มีเงินสะสมยังของบจาก พ.ร.ก.กู้เงิน ก็กังวลถึงประสิทธิผลของโครงการจึงเห็นว่าสมควรที่จะตัด และยกไปในส่วนที่ไม่เพียงพอ เช่น งบวิจัยที่ถูกตัดไป 1.3 หมื่นล้านบาท หรืองบสวัสดิการก็ไม่ได้ครบตามที่โฆษณาไว้ ซึ่งเราต้องการให้เม็ดเงินถูกใช้อย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์
น.ส.ศิริกัญญา ยังกล่าวถึง ความคืบหน้าในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 70 ในชั้นกรรมาธิการ ว่า วันนี้ยังเป็นการพิจารณางบกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อเสร็จแล้วจะพิจารณางบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งไม่ได้มีการคุยกันเยอะ เพราะแต่ละกระทรวงถูกตัดงบประมาณไปเยอะแล้ว ก็เห็นอกเห็นใจข้าราชการที่ถูกตัดงบ แต่สัปดาห์นี้จะมีการตั้งอนุกรรมการที่ลงรายละเอียด เพื่อจะพิจารณาว่ายังเหลือไขมันส่วนไหนที่สามารถรีดออกมาได้อีก ต้องเปลี่ยนงบประมาณบางส่วนที่ไม่จำเป็น เพื่อไปโปะในส่วนที่ถูกตัดลดมากเกินไป
เมื่อถามว่า ยังพบการตั้งงบที่เกี่ยวกับการ ศึกษาดูงานหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าว ในชั้นกรรมาธิการยังไม่พบ แต่จะไปปรากฏในชั้นของอนุกรรมาธิการ ว่ายังมีโครงการไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศหรือไม่ ยืนยันว่าหากพบจะตัดไม่เหลืออย่างแน่นอน เพราะมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)ก็ออกมาแล้วที่ขอให้งดการศึกษาดูงานต่างประเทศ