"ไหม" ปลื้ม "ส.ก.เนอส" นั่งปธ.สภากทม.หญิงคนแรก ดันนโยบายโปร่งใส ชี้ไม่ได้ทำเพื่อพรรคแต่เพื่อคนกรุง

‘ศิริกัญญา’ ยินดี ’ส.ก.เนอส’ นั่งปธ.สภากทม.หญิงคนแรก เอาใจช่วย ผลักดันนโยบายประชุมสภาโปร่งใส-เปิดเผยมติ-กระบวนการพิจารณางบฯ ชี้ ปธ.สภาไม่ได้ทำงานเพื่อพรรค แต่ทำงานเพื่อส.ก. 50 เขต-คนกรุงเทพ
วันที่ (13 กรกฎาคม) เมื่อเวลา 13.20 น. ที่รัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีน.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตบางซื่อ พรรคประชาชน ได้รับเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่าจะทำให้องคาพยพของพรรคประชาชน ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติไปด้วยกันมากขึ้นหรือไม่ ว่า ไปด้วยกันอยู่แล้วทั้งการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญที่น.ส.ภัทราภรณ์ ได้รับเลือกเป็นประธานสภากทม.
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า นอกจากจะเป็นประธานสภาหญิงคนแรกแล้ว ตนมองว่าแนวคิดในการบริหารงานสภาของน.ส.ภัทราภรณ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพรรคประชาชน ในการเปิดเผยการประชุมสภาให้โปร่งใส การบันทึกมติที่ประชุม รวมถึงกระบวนการพิจารณางบประมาณของสภากทม. ซึ่งปกติแล้ว เราไม่ค่อยรับรู้กระบวนการพิจารณามากนัก เป็นเรื่องดีที่น.ส.ภัทราภรณ์จะเข้ามาผลักดัน เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ สามารถตรวจสอบได้
เมื่อถามว่า การที่พรรคประชาชนมีส.ก.มาก จะทำให้น.ส.ภัทราภรณ์ ทำงานง่ายขึ้นหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า คงจะทำงานได้ง่ายขึ้น แต่ในฐานะประธานสภากทม. คงไม่ได้ทำงานในฐานะตัวแทนพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่ต้องทำงานเพื่อส.ก.ทั้ง 50 คน รวมถึงประชาชนชาวกรุงเทพฯ ทุกคนด้วย ไม่ว่าจะเลือกส.ก.จากพรรคประชาชนมาหรือไม่ โดยในเรื่องการผลักดันงานต่างๆ คงเป็นไปได้ง่ายขึ้น การบรรจุวาระ เช่น การผ่านกฎหมายในระดับท้องถิ่น ข้อบัญญัติต่างๆ ก็อาจมีความเป็นไปได้มากขึ้นในยุคของน.ส.ภัทราภรณ์ ตนเอาใจช่วย และให้กำลังใจขอให้ภารกิจนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี