"ไหม" เย้ยโครงการข้าวแกง 40 บ.แค่พีอาร์ เข้าใจ "ศุภจี" ถูกตามหา แซวอาจถูกตามบ้างไม่ค่อยเล่นโซเชียล

"ศิริกัญญา" ซัด โครงการข้าวแกง 40 บาทแค่พีอาร์ มอง ไม่จูงใจ-ช่วยคนแค่ไม่กี่กลุ่ม ลั่นเข้าใจ ‘ศุภจี’ หลังถูกโซเซียลตามหา แซวติดตลก พูดมากไม่ค่อยได้ อาจถูกตามหาตัวเหมือนกัน เหตุ ไม่ค่อยเล่นโซเซียล
วันที่ (13 กรกฎาคม) เมื่อเวลา 13.20 น. ที่รัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการข้าวแกง 40 บาท ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า ตอนเห็นราคาก็ไม่ได้จูงใจขนาดนั้น เพราะลดลงมาไม่เยอะ เพราะข้าวแกงปกติก็อยู่ที่ราคา 40-50 บาทอยู่แล้ว จึงมองว่าไม่ได้จูงใจมาก ที่สำคัญแต่ละโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาครอบคลุมกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์แบบกระจุกตัวและน้อยมาก
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า ครั้งนี้จึงกังวลว่าโครงการลักษณะนี้ จะมีผู้ได้รับผลประโยชน์สักกี่คน เช่น โครงการธงฟ้าหรือรถพุ่มพวง เมื่อมีงบประมาณจำกัดก็ทำไปได้ไม่กี่ที่ คนได้รับผลประโยชน์จริงมีค่อนข้างน้อย จึงมองว่าเป็นโครงการแนวประชาสัมพันธ์มากกว่าการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนได้จริง
เมื่อถามถึง กรณีที่มีการตามหาตัวรัฐมนตรีผ่านโซเซียล ฝ่ายค้านมองการทำงานที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ตนเข้าใจว่าไม่มีบทบาทออกหน้าสื่อตลอดเวลา แต่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ต้องสื่อสารนโยบายหรือผลการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมา
“ดิฉันก็พูดมากไม่ค่อยได้ เพราะตัวเองก็ไม่ค่อยได้สื่อสารผ่านโซเซียลเช่นเดียวกัน สักวันอาจมีการตามหาตัวคนหายด้วยเหมือนกัน” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว