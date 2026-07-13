‘ไหม’ ให้กำลังใจ ‘ภาวุธ’ สู้คดี Forex สงสัยเตรียมออกหมายจับเป็นเกมการเมืองหลังเปิดโปงโครงการรัฐบาล

‘ศิริกัญญา’ ให้กำลังใจ ‘ภาวุธ’ ขอทำหน้าที่เต็มที่ สงสัย เกมการเมืองเร่งรัดเตรียมออกหมายจับ หลังเปิดโปงโครงการซีกรัฐบาล เชื่อ ไม่ถึงขั้นทำพ้น สส.
เมื่อเวลา 13.20 น. วันที่ 13 กรกฎาคม ที่รัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เตรียมออกหมายจับนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เกี่ยวข้องกับคดีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex โดยผิดกฎหมาย มองว่ามีความเร่งรัดคดีหรือไม่ ว่า ตนเห็นด้วยว่ามีความเร่งรีบ ขณะที่นายภาวุธก็ไม่ได้มีสัญญาณว่าจะหลบหนี ฉะนั้น จึงไม่แน่ใจว่าเหตุใดจึงต้องมีการออกหมายจับ ซึ่งนายภาวุธก็ได้แจ้งแล้วว่าเตรียมจะเข้าไปมอบตัวกับ DSI ให้เร็วที่สุดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ พร้อมนำข้อมูลหลักฐานไปมอบให้กับ DSI เพิ่มเติม
เมื่อถามว่า หลังมีข่าวว่าจะมีหมายจับออกมาได้พูดคุยกับนายภาวุธแล้วหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญากล่าวว่า ได้มีการพูดคุยกันคร่าวๆ ถึงแผนการหลังจากนี้ของนายภาวุธว่าจะเป็นอย่างไรต่อ ซึ่งนายภาวุธก็จะเข้าพบ DSI ให้เร็วที่สุด และก่อนหน้านี้ได้เข้าไปชี้แจงกับ DSI ในฐานะพยานแล้ว ตอนนี้คงจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนายภาวุธ
ถามย้ำว่า ตั้งข้อสังเกตหรือไม่ว่าเหตุใดจึงมีความเร่งรีบ ทั้งที่ก่อนหน้านี้นายภาวุธก็ได้เข้าไปชี้แจงต่อ DSI มาแล้ว น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า เราก็มีข้อสงสัยเหมือนกันว่าเหตุใดจึงต้องมีการออกเป็นหมายจับ ทั้งที่จริงๆ เป็นหมายเรียกเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออยู่แล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนขนาดนี้
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่นายภาวุธก็มีข้อกังวลว่าจะมีการใช้ข้อกฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า เราก็คิดเหมือนกันและพูดกันมาตลอดว่าจะมีเรื่องของการเมืองหรือไม่ และจะมีการพยายามใช้การเมืองมาเป็นเครื่องมือในการเล่นงานหรือไม่ในกรณีที่นายภาวุธออกมาเปิดโปงโครงการที่เป็นฝั่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า ตอนนี้ก็ได้แต่ให้กำลังใจนายภาวุธ ขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องตำแหน่งทางการเมืองของนายภาวุธ เพราะแม้ว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็เชื่อว่าจะสามารถที่จะมีการประกันตัวกันออกมาได้ และตามกระบวนการคิดว่าคงจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องพ้นสถานะการเป็นสส. ส่วนเรื่องอื่นๆ ขอให้นายภาวุธเป็นผู้ชี้แจงด้วยตนเอง