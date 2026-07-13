“อนุทิน” ลั่นพร้อมจับมือ “ชัชชาติ” พัฒนา กทม.หลายนโยบายสอดคล้องกัน ”พิพัฒน์“ ยันตั๋วร่วมเสร็จทันเป็นของขวัญปีใหม่

“อนุทิน” จับมือ “ชัชชาติ” พัฒนาคุณภาพชีวิตคน กทม. บอกหลายนโยบายสอดคล้องกัน รัฐบาลหนุนเต็มที่ ด้าน ”พิพัฒน์“ ย้ำตั๋วร่วมเสร็จทันเป็นของขวัญปีใหม่
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 13 ก.ค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครว่า วันที่ 12 ก.ค. ทีมงานของตนและทีมงานนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ได้หารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน เพราะกทม.มีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ในฐานะรัฐบาลมีความคุ้นเคยกับนายชัชชาติ ที่ได้เข้ามาทำงานอีกวาระหนึ่ง สำหรับแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ จะเน้นเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ การอำนวยความสะดวกต่างๆ การลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง โดยมุ่งเน้นการเสริมขีดความสามารถ การขนส่งมวลชน ลดค่าใช้จ่ายรถไฟฟ้า รถเมล์ ทำระบบตั๋วร่วม และการเดินทางเชื่อมต่อกับปริมณฑล ด้วยรถ ราง เรือ ที่ขณะนี้ยังทำไม่สำเร็จ มั่นใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและ กทม. ทุกอย่างจะต้องสำเร็จภายในรัฐบาลชุดนี้และในสมัยของนายชัชชาติ เราจะดำเนินการร่วมกันโดยตนได้เชิญ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรมว.คมนาคม ให้มารับทราบแนวทางดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนทุกด้านให้ประสบความสำเร็จเร็วที่สุด ขณะที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต รัฐบาลจะร่วมมือกับกทม.ในการจัดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมธนารักษ์ โดยจะให้กทม.จัดทำเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันเพื่อประโยชน์ 3 อย่างของคนกทม. ทั้งส่วนสาธารณะ ลานกีฬากิจกรรมชุมชน และการให้โอกาสประกอบอาชีพค้าขายของพ่อค้ารายย่อย รวมถึงการพัฒนาเมืองมหานครร่วมกันเพื่อจัดระบบป้องกันน้ำท่วม การป้องกันฝุ่นพิษจากการเผา และลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงระบบจราจรที่เป็นปัญหาใหญ่ของเมือง และการพัฒนาระบบไฟฟ้าและประปาของ กทม.
นายอนุทิน กล่าวว่า จากนี้ไปรัฐบาลและ กทม.จะทำงานร่วมกันและช่วยกันพัฒนาพร้อมแก้ปัญหาร่วมกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกทม. และยังมีอีกหลายโครงการที่ผู้ว่าฯ กทม.ได้นำเสนอเป็นนโยบายและมีความคาดหวังที่อยากเห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว หลายโครงการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเราพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
เมื่อถามถึงการใช้ตั๋วร่วมจะเป็นเร็วๆนี้หรือไม่ โดยนายพิพัฒน์ ตอบว่า ตอนนี้ พ.ร.บ.ตั๋วร่วม และ พ.ร.บ.การขนส่งทางราง ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยหมดแล้ว จะพยายามทำให้ได้ในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ โดยการเดินทางขาเดียวจะมีราคา 17 บาท ไม่เกิน 45 บาท