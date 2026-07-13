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“อนุทิน” ลั่นพร้อมจับมือ “ชัชชาติ” พัฒนา กทม.หลายนโยบายสอดคล้องกัน ”พิพัฒน์“ ยันตั๋วร่วมเสร็จทันเป็นของขวัญปีใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อนุทิน” จับมือ “ชัชชาติ” พัฒนาคุณภาพชีวิตคน กทม. บอกหลายนโยบายสอดคล้องกัน รัฐบาลหนุนเต็มที่ ด้าน ”พิพัฒน์“ ย้ำตั๋วร่วมเสร็จทันเป็นของขวัญปีใหม่


เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 13 ก.ค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครว่า วันที่ 12 ก.ค. ทีมงานของตนและทีมงานนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ได้หารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน เพราะกทม.มีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ในฐานะรัฐบาลมีความคุ้นเคยกับนายชัชชาติ ที่ได้เข้ามาทำงานอีกวาระหนึ่ง สำหรับแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ จะเน้นเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ การอำนวยความสะดวกต่างๆ การลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง โดยมุ่งเน้นการเสริมขีดความสามารถ การขนส่งมวลชน ลดค่าใช้จ่ายรถไฟฟ้า รถเมล์ ทำระบบตั๋วร่วม และการเดินทางเชื่อมต่อกับปริมณฑล ด้วยรถ ราง เรือ ที่ขณะนี้ยังทำไม่สำเร็จ มั่นใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและ กทม. ทุกอย่างจะต้องสำเร็จภายในรัฐบาลชุดนี้และในสมัยของนายชัชชาติ เราจะดำเนินการร่วมกันโดยตนได้เชิญ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรมว.คมนาคม ให้มารับทราบแนวทางดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนทุกด้านให้ประสบความสำเร็จเร็วที่สุด ขณะที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต รัฐบาลจะร่วมมือกับกทม.ในการจัดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมธนารักษ์ โดยจะให้กทม.จัดทำเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันเพื่อประโยชน์ 3 อย่างของคนกทม. ทั้งส่วนสาธารณะ ลานกีฬากิจกรรมชุมชน และการให้โอกาสประกอบอาชีพค้าขายของพ่อค้ารายย่อย รวมถึงการพัฒนาเมืองมหานครร่วมกันเพื่อจัดระบบป้องกันน้ำท่วม การป้องกันฝุ่นพิษจากการเผา และลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงระบบจราจรที่เป็นปัญหาใหญ่ของเมือง และการพัฒนาระบบไฟฟ้าและประปาของ กทม.


นายอนุทิน กล่าวว่า จากนี้ไปรัฐบาลและ กทม.จะทำงานร่วมกันและช่วยกันพัฒนาพร้อมแก้ปัญหาร่วมกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกทม. และยังมีอีกหลายโครงการที่ผู้ว่าฯ กทม.ได้นำเสนอเป็นนโยบายและมีความคาดหวังที่อยากเห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว หลายโครงการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเราพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

เมื่อถามถึงการใช้ตั๋วร่วมจะเป็นเร็วๆนี้หรือไม่ โดยนายพิพัฒน์ ตอบว่า ตอนนี้ พ.ร.บ.ตั๋วร่วม และ พ.ร.บ.การขนส่งทางราง ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยหมดแล้ว จะพยายามทำให้ได้ในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ โดยการเดินทางขาเดียวจะมีราคา 17 บาท ไม่เกิน 45 บาท

“อนุทิน” ลั่นพร้อมจับมือ “ชัชชาติ” พัฒนา กทม.หลายนโยบายสอดคล้องกัน ”พิพัฒน์“ ยันตั๋วร่วมเสร็จทันเป็นของขวัญปีใหม่
“อนุทิน” ลั่นพร้อมจับมือ “ชัชชาติ” พัฒนา กทม.หลายนโยบายสอดคล้องกัน ”พิพัฒน์“ ยันตั๋วร่วมเสร็จทันเป็นของขวัญปีใหม่
“อนุทิน” ลั่นพร้อมจับมือ “ชัชชาติ” พัฒนา กทม.หลายนโยบายสอดคล้องกัน ”พิพัฒน์“ ยันตั๋วร่วมเสร็จทันเป็นของขวัญปีใหม่
“อนุทิน” ลั่นพร้อมจับมือ “ชัชชาติ” พัฒนา กทม.หลายนโยบายสอดคล้องกัน ”พิพัฒน์“ ยันตั๋วร่วมเสร็จทันเป็นของขวัญปีใหม่