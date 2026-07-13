"อนุทิน" เผยเห็นสภาพโรงเบียร์มีจุดอับ รอผลพิสูจน์เป็นทางการปิดประตูหนีไฟล็อกลูกค้าหรือไม่ พบมีใบอนุญาตร้านอาหาร-เล่นดนตรีได้

นายกฯ เผยหลังลงพื้นที่เพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนเห็นสภาพ มีจุดอับ ยันผู้รอดชีวิตทุกคนอยู่ภายใตก่ารดูแลของรัฐ ญาติไม่ต้องกังวล ส่วนสาเหตุขอให้รอผลเป็นทางการ ปิดประตูหนีไฟเพื่อล็อกลูกค้าที่เบี้ยวจ่ายเงินหรือไม่ เบื้องต้นร้านมีใบอนุญาตขายอาหาร-เล่นดนตรีได้ แต่ไม่ใช่สถานบันเทิงเพราะเปิดตรงนั้นไม่ได้
มื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 13 ก.ค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับรายงานเพิ่มเติมหรือไม่ว่า เมื่อคืนตนได้ลงไปในพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และได้เห็นถึงสภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งการกู้ภัยผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่รอดชีวิตได้รับการส่งตัวไปรักษาพยาบาลเบื้องต้นประมาณ 34 คนตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งอยู่ในการคุ้มครองของรัฐอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นญาติและผู้บาดเจ็บไม่ต้องมีความกังวล เมื่อคืนที่ตนไปที่เกิดเหตุกับนายชัชชาติญาติของผู้บาดเจ็บมีความกังวลว่าไปถึงโงพยาบาลแล้วจะได้รับการรักษาพยาบาลดูแลอย่างดีหรือไม่ ค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไร ขอเรียนทุกท่านให้เกิดความมั่นใจว่า การรักษาพยาบาลดูแลในกรณีนี้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เรามีอยู่และจะให้การรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่า ได้รับรายงานหรือไม่ว่าภายในร้านมีการปิดประตูหนีไฟ นายอนุทิน กล่าวว่า ในรายละเอียดทางกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้เข้าไปสำรวจ และขอให้รอผลเป็นทางการก่อนดีกว่า ซึ่งที่ได้เข้าไปในที่เกิดเหตุก็ได้เห็นจุดอับ และกรณีที่มีไฟลุกโชนขึ้นมา มันไม่เห็นทางหนีไฟก็ต้องไปดูตรงนั้น แต่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ร้านนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทร้านอาหาร สามารถมีวงดนตรีสดได้ ซึ่งเล่นดนตรีได้จนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมาย ซึ่งช่วงที่เกิดเหตุก็เป็นเวลา 23.00 น. กว่า
เมื่อถามว่า ร้านที่เกิดเหตุอยู่นอกโซนนิ่ง การบังคับใช้ในเรื่องโครงสร้างของผู้ประกอบการสถานบันเทิงที่อาจจะไม่ครอบคลุมพื้นที่ นายอนุทิน กล่าวว่า ร้านนี้ไม่ใช่สถานบันเทิง มีใบอนุญาตเป็นร้านอาหาร เพราะถ้าเป็นสถานบันเทิงจะเปิดตรงนี้ไม่ได้ และการประกอบกิจการก็เป็นประเภทขายอาหารไม่ได้เป็นบาร์ เป็นคลับ
เมื่อถามว่า ร้านประเภทแบบนี้ในกรุงเทพฯ มีจำนวนมาก ที่ขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีการดัดแปลงเป็นกึ่งผับ จากนี้จะมีการตรวจเข้มสแกนเพิ่มขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ในแต่ละท้องที่เราต้องทำตามกฎระเบียบ ร้านนี้ก็ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร ซึ่งในกฎหมายก็อนุญาตให้มีการแสดงดนตรีแต่เปิดได้ถึงเวลา 24.00 น. ฉะนั้นเราต้องดูหลายประเด็น ในเรื่องของอาคารตนเชื่อว่าทุกปีมีการตรวจสอบ เพราะต่อให้มีการออกใบอนุญาตอาคารก็ต้องไปตรวจสอบการต่อใบอนุญาตร้านอาหาร ตนเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานคงต้องเร่งสืบสวนว่ามีการตรวจสอบอย่างไรครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ มีเกณฑ์การตรวจสอบอย่างไร
เมื่อถามถึง ความรับผิดชอบกรณีที่มีการระบุว่ามีการปิดประตูหนีไฟ เพราะกลัวลูกค้าไม่จ่ายเงิน นายอนุทิน กล่าวว่า ตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสืบสวนสอบสวนขยายผล เราไปพูดตอนนี้ก่อนจะเป็นการชี้นำ และเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการอยู่ ไม่มีการละเว้นอยู่แล้ว ถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมาย
เมื่อถามว่า การเยียวยาได้มีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้เราดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บต้องให้การดูแลอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องผู้เสียชีวิตจะมีกองทุนต่างๆ ให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 30-31 คน นายกฯ กล่าวว่า ที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต 27 ราย ซึ่งตนกับนายชัชชาติได้เห็นการชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ แต่ที่ส่งไปในโรงพยาบาลจะมีหลายประเภท ทั้งเคสแดงที่มีอาการหนักก็เร่งทำการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า กรณีสปริงเกอร์ในร้านอาหารไม่ทำงานขณะที่เกิดเพลิงไหม้ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า จากที่ตนลงไปที่เกิดเหตุก็เห็นน้ำท่วมในร้าน ซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงด้วย และทุกอย่างก็ดับหมดแล้วโชคดีที่การดับเพลิงไม่ได้ใช้เวลานานจนเกินไป ซึ่งบรรยากาศภายในนั้น ก็ไม่ได้เป็นบรรยากาศที่ดีเลย ทั้งนี้ตนไม่ได้ถามว่าสปริงเกอร์เป็นอย่างไร ทางพิสูจน์หลักฐานก็ต้องตรวจสอบต่อไป ส่วนผลกระทบโครงสร้างเบื้องต้นนั้นตัวโครงสร้างยังอยู่ได้