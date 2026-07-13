“แต่งตั้ง “สมชัย” อนุ กมธ.มิชอบ พ่นพิษ“พนิดา” ปชน.ยอมรับ ซัดทอด “มัด”กมธ.กิจการศาลฯ - อนุ กมธ.บานปลาย

วันนี้(13 ก.ค.)สืบเนื่องจากมีบุคคล(ปกปิดชื่อสกุล ตาม พรป.ปปช.)ได้ไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้ต้องหา ในความผิดอาญา หลายข้อหา ภายในอายุความ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง กกต.โดยปฏิบัติหน้าเป็นกรรมการในองค์กรอิสระ โดยจงใจใช้อำนาจโดยมิชอบหน้าที่เข้าไปมีส่วนได้เสียในขณะตนเองเป็นกรรมการในองค์กรอิสระ เจ้าพนักงานของรัฐ โดยจงใจฝ่าฝืนเข้าไปมีส่วนได้เสียในขณะตนเองเป็นกรรมการในองค์กรอิสระ เจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจเหนือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่ได้ลาออกและสมัครเป็นเลขาธิการ กกต.โดยตนเองใช้อำนาจ อิทธิพลในตำแหน่งเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งเลขาธิการ กกต.โดยไม่เป็นธรรม ขาดความโปร่งใสและส่งผลกระทบต่อการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยจงใจฝ่าฝืน พรป.ปปช.มาตรา 126(4) ต่อมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้อำนาจยับยั้ง เพื่อมิให้เกิดควาเมสียหายแก่รัฐและงบประมาณแผ่นดิน จึงได้ออกคำสั่งให้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ยุติปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำแหน่ง โดยคดีอาญามีอายุความ 10 ปีโดยจะครบกำหนดวันที่ 20 มีนาคม 2571 ส่วนการดำเนินคดีจริยธรรมร้ายแรง ไม่มีอายุความตามกฎหมายนั้น โดยพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ได้รับคำกล่าวโทษดำเนินคดีอาญากับนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้ต้องหา เลขรับแจ้งคดีอาญาที่ 755/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 แล้วนั้น
ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่า นางสาวพนิดาหรือผึ้ง มงคลสวัสดิ์ ผู้ต้องหาอีกรายหนึ่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สส.จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคประชาชน ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยเช่นกัน โดยพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ได้รับคำกล่าวโทษในคดีเลขรับแจ้งคดีอาญาที่ 756/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ข้อหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตก่อให้เกิดความเสียแก่รัฐ และในความผิดฐานเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกระทำการโดยจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตาม รธน.มาตรา 219,235 วรรคหนึ่ง(1),วรรคสี่ ,มาตรฐานจริยธรรมฯ พ.ศ.2561 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 27
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้พบความเคลื่อนไหวของนางสาวพนิดาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุก สังคมโซเชี่ยล โดยแถลงการณ์ยอมรับข้อเท็จจริงในการแต่งตั้งนายสมชัย ศรีสุทธิยากร จริง โดยให้คำแถลงพาดพิง ชี้ช่อง หรือ “ซัดทอด” ว่า “การแต่งตั้งนายสมชัย ศรีสุทธิยากรฯ เป็นมติของคณะ กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน ส่วนตำแหน่งรองประธาน อนุ กมธ.เป็นมติคณะอนุ กมธ.ทั้งคณะ” เท่ากับเป็นการโยนความรับผิดให้ตนเองพ้นผิด ทำให้กระแสลุกลามบานปลาย ส่อถูกสอยคดีอาญาและคดีจริยธรรมร้ายแรง เหมาเข่ง ทั้งคณะ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ข้อโต้แย้งของนางสาวพนิดาบิดเบือนข้อเท็จจริงและขัดแย้งกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย แม้นายสมชัยฯ ยังไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แต่คำสั่ง คสช.ที่ 4/2561 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อยับยั้งความเสียหายแก่รัฐ และคำสั่งเป็นที่สุด ทั้งคำสั่งคณะรัฐประหาร(คสช.) ถือเป็นกฎหาย เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นการทั่วไปแล้ว นางสาวพนิดา คณะ กมธ.และหรือคณะอนุ กมธ.ย่อมสามารถตรวจสอบได้ก่อนเสนอรายชื่อและแต่งตั้ง ทั้ง หากสงสัยในคุณสมบัตินายสมชัยฯ ต้องเสนอให้ เลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบ ก่อนเสนอรายชื่อและแต่งตั้ง โดยนายสมชัย ฯ ได้กระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงและเป็นความผิดในตัวเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ส่วนการดำเนินคดีอาญาและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้ต้องหา เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ต้องมีบุคคลกล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายภายในอายุความ พร้อมกับความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานจริยธรรมมอย่างร้ายแรงเพื่อเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป ถือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งตามกฎหมายเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า บุคคล(ปกปิดชื่อสกุล ตาม พรป.ปปช.) จะมีการกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมและกล่าวโทษต่อ ปปช.เพิ่มเติม ภายในสัปดาห์นี้ กับบุคคลใน คณะ กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎรและ คณะ อนุ กมธ.ที่เกี่ยวข้องทั้งคณะ โดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ถือเป็นคดีแรก ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในการแต่งตั้งอนุ กมธ.โดยมิชอบ ภายหลังรัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับ