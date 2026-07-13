‘เท่าพิภพ’ เสียดายจับสลากหมดลุ้นตั้งกระทู้ วอนรัฐมนตรีล็อกคิวมาตอบกระทู้เอง เขียนคำถามไว้ให้ล่วงหน้าแล้ว

"เท่าพิภพ" เผยบรรยากาศจับสลากยื่นกระทู้ถามของสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปอย่างคึกคัก ระบุระบบจับสลากช่วยสร้างความเป็นธรรม แต่ยอมรับตนเองหมดลุ้นแล้ว เรียกร้องรัฐมนตรีเช้าสภาตอบกระทู้ด้วยตนเอง คำถามหลายข้อเขียนไว้ล่วงหน้าให้ทราบแล้ว
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 13 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศจับสลากตั้งกระทู้ถามของสภาผู้แทนราษฎรว่า ฝ่ายเลขาสภาผู้แทนราษฎรมีกติกาในการยื่นกระทู้ หากใครมาพร้อมกันก่อนเวลา 09.00 น. ก็จะเป็นการลงทะเบียนและจับสลาก ซึ่งตนได้เตรียมยื่นกระทู้ถามทั่วไปเรื่องทางเดินริมน้ำเจ้าพระยาบริเวณมัสยิดบางอ้อ
นายเท่าพิภพ กล่าวต่อว่า ส่วนกระทู้ถามแยกเฉพาะ ตนจะถามเรื่องการใช้ประโยชน์ของที่สาธารณะ อย่างการรถไฟให้ท้องถิ่นได้จัดการ เมื่อได้คิวก็จะใส่สลากในกล่อง จากนั้นก็จับคิวเวลา 09.00 น. ซึ่งกำลังถามทั่วไปจะถามสัปดาห์ละ 3 กระทู้ โดยประเมินว่าหากเลยลำดับคิวที่ 60 ขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากที่จะได้ตั้งกระทู้ถามในสภา เช่นในสมัยก่อนใครมาก่อนได้ลำดับคิวก่อนในการถาม แต่สภารู้สึกจัดการยาก เพราะบางคนมารอตั้งแต่เที่ยงคืนก่อนการจับ แต่ว่าจับสลากในช่วงช่วงเวลา 08.00 น. เปรียบเสมือน ซื้อบัตรคอนเสิร์ตและเพื่อความยุติธรรมจึงเปิดเวลา ลงทะเบียนจับฉลาก ตั้งแต่ 07.00 น.
นายเท่าพิภพ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม บรรยากาศวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักซึ่งมี สส. และผู้ช่วย สส. มาจับกระทู้โดยคิวแรกเป็นผู้ช่วยของ น.ส.ณัฐยา บุญภักดี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ส่วนกระทู้ถามของตนหมดลุ้นแล้ว อาจจะหาโอกาสในการถามกระทู้สดหรือกลไกอื่นต่อไป เพราะต้องการให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้
นายเท่าพิภพ กล่าวด้วยว่า บรรยากาศในวันนี้ฝั่งรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วย สส. มายื่นคิวกระทู้ถามเนื่องจากหลายคนอาจอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งอาจจะเห็น สส.พรรคประชาชนเยอะ เนื่องจากอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง สามารถเดินทางได้สะดวกกว่า เชื่อว่า สส.พรรครัฐบาลก็มีความห่วงใยประชาชนไม่แพ้กัน เป็นไปได้ว่า สส.พรรครัฐบาลอาจพูดคุยกับรัฐมนตรีได้โดยตรงทำให้กลไกนี้อาจไม่จำเป็นกับ สส.ฝั่งรัฐบาล
นายเท่าพิภพ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีมาตอบกระทู้ถามของสภาฯ เพราะกระทู้ทั่วไปเป็นคำถามล่วงหน้า ฉะนั้น จึงขอเรียกร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคนมาตอบกระทู้ ซึ่งคำถามหลายข้อเขียนไว้ล่วงหน้าให้ทราบแล้ว
“ไม่ใช่เรื่องยากในการตอบ และขอเสนอแนะว่าการตอบกระทู้ในเมืองไทยต้องพัฒนาให้เหมือนกับอังกฤษที่กระทู้ครั้งหนึ่งเป็น 100 คำถาม ส่วนเมืองไทยให้โจทย์ไปก่อนและข้าราชการส่งเอกสารคำถามไปให้ แต่กลับไม่มาตอบ จึงถือโอกาสนี้อยากให้รัฐบาลเห็นว่า สส.ฝ่ายค้านตั้งใจที่มาแต่เช้าตั้งใจขนาดไหน จึงอยากให้รัฐมนตรีล็อกคิวมาตอบกระทู้ให้หน่อย” นายเท่าพิภพ กล่าว