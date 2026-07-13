สส.ภูมิใจไทยป้ายแดง ตื่นเต้นยื่นกระทู้ครั้งแรก จี้ รมว.ทส.แก้ปัญหาป่าทับที่ดินชาวลพบุรี

"กาญจนาพร" สส.ลพบุรี ภูมิใจไทย ลงทะเบียนกระทู้ถามวันแรก ยอมรับตื่นเต้นในฐานะ สส.ใหม่ เตรียมถาม รมว.ทส.ปมประกาศเขตป่าทับพื้นที่ลพบุรี หวังให้เพิกถอนพื้นที่ที่ทับซ้อน เปิดทางชาวบ้านออกเอกสารสิทธิ์ ย้ำแม้อยู่พรรคเดียวกันก็ต้องใช้กลไกสภา เพื่อให้ได้คำตอบเป็นทางการและมีหลักฐานชี้แจงประชาชน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 ก.ค.ที่รัฐสภา น.ส.กาญจนาพร จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศการลงทะเบียนกระทู้ถามทั่วไปและกระทู้ถามแยกเฉพาะ ว่า วันนี้เป็นครั้งแรกที่มายืนกระทู้ถามแยกเฉพาะ ในฐานะสส.ใหม่ รู้สึกตื่นเต้น และบรรยากาศก็คึกคัก เพราะทุกคนก็ลุ้น ให้ตัวเองได้ลำดับการตั้งกระทู้ถาม ซึ่งตนยื่นเป็นครั้งแรกที่มาและตอนนี้ก็ยังไม่ถึงคิวที่จะได้ลำดับการยื่นกระทู้ถาม โดยในแต่ละสมัยก็มีการจำกัดการตั้งกระทู้ ไว้อยู่แล้ว หากคิวเราอยู่ลำดับท้ายๆ ก็อาจจะตกไป ซึ่งครั้งหน้าจะมายื่นอีก เพราะรู้วิธีแล้วและจะยื่นกระทู้ถามทั่วไปด้วย
น.ส.กาญจนาพร กล่าวต่อว่า ตนเดินทางมาตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยได้เตรียมที่จะยื่นกระทู้ถามแยกเฉพาะถามรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงเรื่องปัญหาที่ดินในจ.ลพบุรี บริเวณอำเภอโคกเจริญ ตำบลหนองมะค่า เพราะมีการประกาศเขตป่าล้ำเข้ามาใน จ.ลพบุรี ซึ่งเดิมป่านั้นจะประกาศทับแค่ จ.เพชรบูรณ์ แต่พื้นที่จริงประกาศทับ จ.ลพบุรีด้วย จึงอยากให้มีการเพิกถอนพื้นที่ที่มีการประกาศทับ จ.ลพบุรีออกไปเพื่อให้ชาวบ้าน ออกเอกสารสิทธิ์ได้
เมื่อถามว่า รัฐมนตรีกับสส.อยู่พรรคเดียวกัน อาจมีการตั้งข้อสังเกตว่าสามารถถามนอกรอบกันเองก็ได้ ทำไมจึงต้องมาตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะนั้น น.ส.กาญจนาพร กล่าวว่า อยากทำตามกระบวนการ เพราะคิดว่าหากถามในห้องแยกเฉพาะจะมีกระบวนการและรัฐมนตรีตอบอย่างชัดเจน เราจะได้มีหลักฐานเพื่อไปยืนยันกับชาวบ้านได้ว่ารัฐมนตรีรายงานความคืบหน้าอย่างไร