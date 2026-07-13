"อนุทิน" เปิดประชุม สก.นำยืนไว้อาลัยผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ให้คำมั่นหนุนความร่วมมือฝ่ายนิติบัญญัติ-บริหาร กทม.

"อนุทิน" เปิดประชุมสภากรุงเทพฯ ครั้งแรก นำยืนไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ย่านลาดพร้าว ก่อนให้คำมั่นสัญญารัฐบาลพร้อมหนุนความร่วมมือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร กทม. อย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ดันกรุงเทพฯ พัฒนาสู่มหานครระดับโลก เป็นหมุดหมายสำคัญด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวระดับโลก
วันที่ 13 ก.ค.ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก โดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และคณะผู้บริหารกรุงเทพฯรอให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ก่อนเป็นประธานเปิดประชุม สภากรุงเทพฯนายกรัฐมนตรีและนาย ชัชชาติได้หารือกันถึงความร่วมมือในการพัฒนากรุงเทพฯด้วย โดยการเดินทางมาเยือนสภากรุงเทพฯ ของนายกรัฐมนตรีได้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาด้วย
ก่อนทำหน้าที่ประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ ที่ร้านอาหารโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว โดยระบุว่าเหตุการณ์อยู่ในเขตกรุงเทพฯ เป็นเหตุให้มีผู้เคราะห์ร้าย เสียชีวิตขณะนี้จำนวน 27 ราย ซึ่งทางผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และสมาชิกสภากรุงเทพ หลายท่าน ไปยังที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ คิดว่าเพื่อเป็นการไว้อาลัย แก่ผู้ที่เสียชีวิตไป น่าจะเป็นการสมควร ในฐานะที่พวกเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชกรุงเทพมหานครให้เข้ามาทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ดูแลคุณภาพชีวิต ของพวกเขาเหล่านั้น จึงอยากขอกราบเรียนเชิญทุกท่านได้กรุณาในการลุกขึ้นยืน ไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตกับเหตุที่เกิดขึ้น
จากนั้นนายกรัฐมนตรี กล่าว เปิดประชุมสภากรุงเทพฯ มีใจความสำคัญว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพฯให้ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ทุกท่านที่ได้รับตำแหน่งนี้เชื่อว่าพกความหวังและความฝัน ความไว้วางใจ ของพี่น้องประชาชนกรุงเทพฯ และเชื่อว่าจะอุทิศกำลังกายกำลังใจและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อทำให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครที่นำความภาคภูมิใจ และมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครนับได้ว่าเป็นมหานครขนาดใหญ่
มีประชากรจำนวนมาก เป็นอันดับต้นของโลก เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ และได้รับความสนใจให้ผู้คนอยากเดินทางมาทำงาน มาท่องเที่ยวและใช้ชีวิต กรุงเทพฯจึงเปฌนเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตที่ยังมีความท้าทายในหลายมิติ ที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพ ในฐานะที่กรุงเทพฯ เป็นมานครระดับโลกเราต้องยกสถานะให้เป็นหมุดหมายสำคัญของการลงทุน การท่องเที่ยว แล้วเป็นเมืองที่คนกรุงเทพฯมีความภาคภูมิใจและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป โดยเชื่อว่าสมาชิกสภากรุงเทพทุกท่าน ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวกรุงเทพฯให้เข้ามา และท่านก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยสภากรุงเทพฯเป็นกลไกสำคัญในการพิจารณา ข้อบัญญัติ อนุมัติงบประมาณตลอดจนสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถบริหารราชการและให้บริการประชาชนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม การประชุมสภากรุงเทพฯนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนการพัฒนามหานครแห่งนี้ เชื่อว่าความร่วมมือความเสียสละความทุ่มเท ด้วยความรู้ความสามารถของท่านทั้งหลายจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครและนำพาเมืองหลวงของประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ
ตนเองในฐานะนายกฯ ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาในฐานะนายกฯแต่มาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องมาเปิดสภาฯแห่งนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ ต้องกราบเรียนว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้รับเกียรติมาพบกับพวกท่านทุกคน และได้ทำหน้าที่ บนสภากรุงเทพฯในวันนี้ และเชื่อมั่น ในตัวท่านทุกคน ซึ่งหลายๆท่าน เป็นคนที่มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
"ผมในฐานะนายกรัฐมนตรี และเป็นหัวหน้ารัฐบาล ขอให้คำมั่นสัญญากับทุกท่านในที่นี้ว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครเพื่อทำให้มหานครแห่งนี้ได้รับการพัฒนาเจริญก้าวหน้าให้พี่น้องประชาชน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะชาวกรุงเทพฯเท่านั้น เพราะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ เป็นที่พำนักเป็นที่ทำมาหากินและเป็นที่ใช้ชีวิตของคนจากทั่วประเทศ ฉะนั้นจะต้องทำให้กรุงเทพฯมีความพร้อม ในการให้ความสะดวกให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับพวกเขา ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ กรุงเทพมหานครเปรียบเสมือนประเทศไทยก็ว่าได้ในเชิงเศรษฐกิจประชากร และการเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาประเทศ" นายกรัฐมนตรีกล่าว
ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลที่มีผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่ มีความยินดี ดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่จะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทุกๆท่านในสภาฯอันทรงเกียรติแห่งนี้และในฐานะ ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริหารกรุงเทพฯด้วย ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย ข้าราชการมางการเมืองหรือฝ่ายข้าราชการประจำ
สุดท้ายนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ ปี 2528 ม.30 ขอเปิดการประชุมสภากรุงเทพฯครั้งแรก เพื่อสภากรุงเทพฯจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในภารกิจหน้าที่การงานและความเจริญและนำความเจริญมายังพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯสมดังเจตนารมณ์ที่พวกเรามีร่วมกัน อย่างแน่วแน่ต่อไป