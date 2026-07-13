นายกฯ แสดงความเสียใจต่อครอบครัวเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว เร่งสอบหาสาเหตุ-ช่วยผู้ประสบภัย

นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว สั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุ กำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
วันที่ 13 ก.ค.นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ทันทีเมื่อทราบข่าว พร้อมแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียด พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิง สาเหตุของการเกิดเหตุ และอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบ บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
นางสาวรัชดา กล่าวว่า เบื้องต้นจากข้อมูลสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร รายงานว่า เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม 27 ราย แบ่งเป็นชาย 9 ราย และหญิง 18 ราย ขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 18 รายประกอบด้วยผู้บาดเจ็บอาการสาหัส 8 ราย อาการปานกลาง 7 ราย และอาการเล็กน้อย 3 ราย โดยทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจ แพทย์นิติเวช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต ขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น เพื่อติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ ลดความสับสนและป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อน