“อรรษิษฐ์” เผย กสถ.นัดประชุมชี้ชะตา ขรก.ท้องถิ่นเอี่ยวทุจริตสอบที่บรรจุแล้ว 15 ก.ค.นี้ ก่อนส่ง ก กลาง - จังหวัด เพิกถอนบรรจุ มั่นใจสอบรอบนี้สร้างความกระจ่างให้ประชาชนได้
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 ก.ค.ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการการตรวจสอบทุจริตข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารายงานเมื่อวันที่ 11 ก.ค. ว่า นายกฯ ได้เรียกให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรง และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มารายงานความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงจะดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง 5 รายชื่อที่ถูกให้ออกจากตำแหน่งเดิมก่อนหน้านี้ โดยจะดำเนินการตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะพิจารณาเสนอในเรื่องของวินัยร้ายแรงอย่างไร ส่วนสถ.ได้ตรวจสอบใบคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลที่พบว่ามีไม่ตรงกัน การดำเนินการขั้นต่อไป รองอธิบดีสถ.คนใหม่ ซึ่งเข้ามาทำหน้าที่เลขาธิการของที่ประชุม คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งรองอธิบดีจะนำเรื่องตรวจคะแนนที่ไม่ตรงกันเข้าสู่การพิจารณาของ กสถ. ก่อนนำผลการพิจารณาเสนอไปยัง คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก กลาง) เพื่อพิจารณาหากสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องจะมีการแจ้งไปยังจังหวัดให้ทางจังหวัดแจ้งต่อไปยังนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ที่มีข้าราชการซึ่งมีปัญหาเข้าไปบรรจุแล้วเพิกถอนคำสั่งการบรรจุ สำหรับกรอบเวลาที่จะส่งถึงจังหวัดได้นั้น ได้รายงานนายกฯไปว่าวันที่ 15 ก.ค. จะมีการประชุม กสถ. ก่อนจะส่งข้อมูลต่อตามขั้นตอนข้างต้น ซึ่งนายกฯอยากให้ทำให้เร็วที่สุด เพราะขณะนี้กระบวนการของกระทรวงมหาดไทยจบสิ้นแล้ว แต่ยังมีขั้นตอนของหน่วยงานอื่น เช่นที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ที่ทราบดีว่า ป.ป.ช.ประกาศรายชื่อ 6,014 คน ที่ยังไม่ได้ชี้ว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมด เมื่อสอบเสร็จใครไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อ ส่วนผู้เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย ตรงนี้ป.ป.ช.จะทำหน้าที่ขยายผลต่อไป เชื่อว่าป.ป.ช.ทำได้รวดเร็วเพราะเคยบอกว่าอาจจะเร็วกว่า 3-6 เดือน นอกจากนี้ยังมีส่วนของตำรวจ ที่ขณะนี้มีข้อมูลว่าใครมีเส้นทางการเงินก็จะสืบค้นต่อไปเรื่อยๆเพื่อแจ้งความดำเนินคดี เชื่อว่าตามพยานหลักฐานทั้งหมดจะสามารถดำเนินการได้
เมื่อถามว่า ความเห็นของ กสถ.กับ ก กลาง จะไม่แย้งกันแล้วใช่หรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า คณะกรรมการต้องดูข้อมูลข้อเท็จจริง หากแย้งไปเขาก็ต้องดูความเสียหายเองในเรื่องที่เขาแย้ง ข้อมูลหลักฐานที่แท้จริงย้ำว่าหลักฐานที่แท้จริงก็คือหลักฐาน ใครที่มีความเห็นไม่ตรงก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ ตนเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะสำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะเป็นการสร้างความกระจ่างให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด เมื่อถามว่าตามรายงานข่าวระบุว่าจะมีข้าราชการถูกสอบเพิ่มเติมอีก 3 คนจริงหรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ป.ป.ช.ก็พูดอย่างนั้นคงต้องรอดูต่อไป ตนเชื่อมั่นว่าป.ป.ช.จะทำให้ถึงที่สุดเพียงแต่ขณะนี้อาจเป็นช่วงของล็อตแรก หากมีการสอบปากคำและดูเรื่องพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครอีกก็ต้องรับผิดชอบ ใครทำก็ต้องรับผลของสิ่งที่ทำ