“ชัยชนะ” ขอดูผลงาน ”ศุภจี“ ก่อนล็อกเป้าซักฟอก บี้ช่วยชาวสวนผลไม้ เหน็บข้าวแกง 40 บาทคงเป็นข้าวแกงกุ้งมังกร

“ชัยชนะ” ขอดูผลงานก่อนล็อคเป้าซักฟอก ”ศุภจี“ บี้หามาตรการช่วยชาวสวนผลไม้ เหน็บปมข้าวแกง 40 บาท ไม่ดูราคาจริง สงสัยข้าวแกงกุ้งมังกร
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่จังหวัดสงขลา นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ กล่าวว่า ขอฝากข้อความถึงนางศุภจี สุธรรมพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ โดยเฉพาะขนาดนี้พื้นที่ภาคใต้ซึ่งกำลังเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงอยากทราบมาตรการของรัฐว่า หากผลผลิตออกมามากจะแก้ปัญหาอย่างไร เพราะเราต้องคิดมาตรการเตรียมไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่ถึงเวลาแล้วค่อยมาคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีหลัง ทำให้ชาวสวนผลไม้ได้รับผลกระทบ มีรายได้น้อยลง เป็นหนี้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รมว.พาณิชย์ ในฐานะที่กำกับดูแลกรมการค้าภายใน ควรที่จะมีการร่วมมือกับการขนส่ง ทั้งไปรษณีย์ไทยและขนส่งเอกชน รวมทั้งสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้ให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในฤดูผลไม้
"ผมขอฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทำงานให้เหมือนกับความจริงใจและความตั้งใจของประชาชน ขอบคุณที่ท่านกรุณาบอกว่า จะทำให้ข้าวแกง เหลือจานละ 40 บาททั้งๆ ที่ปัจจุบันข้าวแกงราคาอยู่ที่ 30 บาท ดังนั้นขอให้ท่านไปดูตรงนี้ด้วย ขนาดข้าวแกงราคา 30 บาท แต่ท่านบอกว่าจะช่วยให้เหลือ 40 บาท ผมคิดว่าข้าวราดแกงของท่านน่าจะเป็นข้าวราดแกงกุ้งมังกร เพราะราคาสูงกว่าทั่วไป" นายชัยชนะ กล่าว
เมื่อถามว่า มองว่า ที่ผ่านมานางศุภจีแก้ไขปัญหาราคาสินค้าได้ตรงจุดบ้างหรือไม่ นายชัยชนะกล่าวว่า ตนคิดว่าท่านคงขาดความรู้ในเรื่องของเกษตรกรจริงๆ เพราะตอนทุเรียนราคาลด ท่านก็ไปบอกให้พิมพ์รี่พาย ขายลูกละ 100 บาท ทั้งที่ในเวลานั้น ทุเรียนราคากิโลกรัมละ 100 กว่าบาท ทำให้ชาวสวนทุเรียนเสียผลประโยชน์ ส่วนกรณีที่กุ้งมีปัญหา ก็ออกมาบอกว่ามีเพียง 100 ตัน โดยที่ไม่ทราบปัญหาอะไรเลย หรือแม้กระทั่งปัญหามะพร้าวราคาตกต่ำ ก็ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างตรงจุด ดังนั้นใกล้จะถึงฤดูกาลมังคุดแล้วท่านจะเตรียมการอย่างไร
เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้ นางศุภจีระบุว่าเน้นการทำงานไม่ได้เน้นการเล่นโซเชียลมีเดีย นายชัยชนะ กล่าวว่า "ใช่หรือเปล่า" ต้องยอมรับว่าท่านมีแฟนคลับเยอะ แฟนคลับคงมาทางอากาศจริงๆ ซึ่งตอนหลังตนจะขอให้นายจุรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ช่วยจุดธูปหานางศุภาจีเช่นเดียวกัน เพราะมีคนเรียกร้องว่าหายหน้าหายตาไปนานจากหน้าสื่อ
เมื่อถามว่า ถือเป็นการล็อคเป้าที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจนางศุภจีหรือไม่ นายชัยชนะกล่าวว่า ก็ต้องดูผลงานของนางศุภจีก่อน เพราะจะมี 2 อย่าง ถ้านางศุภจีไม่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็โดนปลดออกจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)