“อภิสิทธิ์” เร่งเก็บข้อมูลซักฟอก จับตาเงินกู้เปลี่ยนผ่านพลังงาน-โซลาร์เซลล์แพงเกินจริง เผยแพลตฟอร์ม "สองรัฐ" พบบริษัทเดิมๆ เกี่ยวข้อง

“อภิสิทธิ์” เผยฝ่ายค้านเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจ มุ่งตรวจสอบโครงการใช้เงินกู้ 4 แสนล้านเปลี่ยนผ่านพลังงาน พร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อโซลาร์เซลล์ราคาสูงและการใช้บัญชีนวัตกรรมเอื้อจัดซื้อเฉพาะเจาะจง ระบุแพลตฟอร์ม “ส่องรัฐ” พบหลายโครงการมีบริษัทกลุ่มเดิมเกี่ยวข้อง รอคุยพรรคร่วมฝ่ายค้านล็อกเป้า รมต.ขึ้นเขียง
วันที่ 13 ก.ค.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังในการสัมมนาพรรคประชาธิปัตย์ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่พรรคฯ ได้ใช้แพล็ตฟอร์ม ''ส่องรัฐ'' ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลว่า การเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นการเตรียมความพร้อมตามปกติและจะมีการปรึกษาหารือกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์าสำหรับปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงโครงการรัฐบาล ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงบัญชีนวัตกรรม ที่รัฐนำนวัตกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ โครงการ และเกี่ยวข้องกับการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน เพื่อนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์ ที่ทำให้รัฐต้องจัดซื้อในราคาที่แพงเกินจริง ซึ่งการแพล็ตฟอร์ม ''ส่องรัฐ'' ของพรรคฯ จะชี้ให้เห็นได้ว่า โครงการต่าง ๆ มีบริษัทที่เกี่ยวข้องเดิม ๆ อยู่ ทำให้การแข่งขันราคาจำกัดเกินไป ทำให้รัฐและประชาชนเสียประโยชน์ จนนำไปสู่การทุจริตคอร์รับชัน
ส่วนที่กรณีก่อนหน้าหนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดยกเลิกการจัดทำแผนงานโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาท มีความเกี่ยวพันกับบัญชีนวัตกรรมที่พรรคประชาธิปัตย์ตรวจพบเจอหรือไม่นั้น นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า เบื้องต้นยังไม่ทราบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกประกาศด้วยสาเหตุใด แต่ก็เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ว่า รัฐบาลอ้างความจำเป็นเร่งด่วน แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า รัฐจะนำเงินกู้ไปเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างไร เพียงแต่อ้างความจำเป็นเร่งด่วน
ส่วนพรรคฯ ได้มีการล็อกเป้ารัฐมนตรีสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วหรือไม่นั้น นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า สำหรับรัฐมนตรีบางคน อาจมีการหาข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ก็จะต้องหารือกันในฝ่ายค้านอีก
นายอภิสิทธิ์ ยังวางแผนการทำงานของพรรคฯ ในสมัยประชุมสามัญ 2/2569 ว่า จะต้องกำชับให้มีความเข้มแข็งไม่แพ้สมัยประชุมที่ผ่านมา ซึ่งทุกคนทำงานหนัก เพราะพรรคฯ มี สส.เพียง 21 คนแต่ทำหน้าที่เต็มที่ และมุ่งเน้นการตรวจสอบให้โปร่งใสทุกนโยบาย และพรรคฯ ยังได้เสนอทุกทางออก หากรัฐบาลดำเนินการตามแนวทาง ก็จะช่วยได้ เช่น การลดต้นทุนพลังงานผ่านการลดภาษีสรรพสามิตร ก็จะช่วยให้รัฐบาลไม่ต้องกู้เหมือนปัจจุบัน และแจกหมดในเวลา 4 เดือน รวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์ ที่เงินจำนวนเดียวกัน แต่สามารถสร้างโอกาสให้ภาคใต้ได้ทั้งภาค