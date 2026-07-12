"อ.เชน" นุ่งผ้า "ศรีโคตรบูร" หนุนงานฝีมือร่วมขบวนบวงสรวง "พญาศรีสัตตนาคราช" ชูท่องเที่ยวนครพนมคึกคัก

รองนายกฯ "ยศชนัน" นุ่งผ้า "ศรีโคตรบูร" หนุนงานฝีมือชาวบ้าน ร่วมขบวนบวงสรวง "พญาศรีสัตตนาคราช" สุดอลังการ พร้อมรำม่วนซื่นท่ามกลางฟ้าเปิดโล่ง ชูท่องเที่ยวนครพนมให้คึกคัก
วันนี้ (12 กรกฎาคม) ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัดนครพนม เพื่อมอบนโยบายด้านการอุดมศึกษา ติดตามความคืบหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวด้านทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดนครพนมถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและจุดเด่นในหลายมิติ
ต่อมาในเวลา 16.00 น. ของวันเดียวกัน ศ.ดร.ยศชนัน ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีนำขบวนแห่และถวายเครื่องบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช โดยมีขบวนนางรำจากอำเภอธาตุพนม รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน นางมนพร เจริญศรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครพนม หนึ่งในผู้ร่วมผลักดันคณะแพทยศาสตร์ เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม นายชาญชัย คำจำปา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครพนม นายอนุชิต หงษาดี นายกฯ อบจ.นครพนม ตลอดจนกลุ่มรวมพลคนเกิดวันอาทิตย์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง กว่า 6,000 คน
ภายในงานมีการรำบวงสรวงรวมทั้งสิ้น 7 ชุด โดยในชุดสุดท้ายเป็นการรำร่วมกันระหว่างประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อและความศรัทธาต่อองค์พญาศรีสัตตนาคราช รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบน "เส้นทางสายศรัทธา" ซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัดนครพนมที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี สำหรับปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2569 โดยการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในทุก ๆ ปีนั้น มีบุคคลสำคัญและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าร่วมงานอย่างไม่ขาดสาย ส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ การค้า และสร้างรายได้ให้มีเงินสะพัดหมุนเวียนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
สำหรับบรรยากาศทั่วไปในระหว่างการประกอบพิธีเป็นไปอย่างราบรื่น ท่ามกลางสภาพอากาศที่แจ่มใสและท้องฟ้าเปิดโล่ง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ของการจัดงานมักจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในพื้นที่แทบทุกวัน นอกจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยแล้ว บรรยากาศภายในงานยังเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น โดยเฉพาะในช่วงการแสดงรำบวงสรวงในบทเพลงสุดท้าย ศ.ดร.ยศชนัน ได้ร่วมฟ้อนรำกับกลุ่มนางรำนับพันชีวิตอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มารอชมความงดงามของประเพณีในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
อีกหนึ่งจุดเด่นในงานนี้คือ ศ.ดร.ยศชนัน ได้สวมใส่ "ชุดศรีโคตรบูร" ซึ่งมีต้นกำเนิดจากอาณาจักรศรีโคตรบูร อาณาจักรโบราณในลุ่มแม่น้ำโขง ชุดดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประวัติศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญาการทอผ้า ตัดเย็บด้วยผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายย้อมครามสีกรมท่า ขลิบด้วยสีแดงจากการย้อมครั่ง และตกแต่งด้วยผ้าไหมมัดหมี่ "ลายขอก่ายแก้ว" ที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคง
ทั้งนี้ ชุดศรีโคตรบูรดังกล่าว ทอด้วยมืออย่างประณีตโดยกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ภายใต้โครงการ “นาหว้าโมเดล” ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งนับเป็นการหลอมรวมประวัติศาสตร์ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวนครพนมอย่างแท้จริง