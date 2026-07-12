ปชป.เตรียมใช้เพจ “ส่องรัฐ” รวมข้อมูลทุจริต เปิดซักฟอก รบ. มุ่งเป้างบส่อฮั้วอื้อ สะท้อนพื้นที่ จี้ทบทวนแลนด์บริดจ์

ปชป.เตรียมใช้เพจ “ส่องรัฐ” รวมข้อมูลทุจริต เปิดซักฟอก รบ. “อนุทิน” มุ่งเป้าปมงบประมาณ-เงินกู้ 4 แสนล้านบาท-จัดซื้อจัดจ้าง-บัญชีนวัตกรรม ส่อฮั้วอื้อ พร้อมสะท้อนเสียงพื้นที่ จี้ทบทวนแลนด์บริดจ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและกระจายประโยชน์สู่ภาคใต้อย่างทั่วถึง
วันนี้ (12 ก.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดการสัมมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานพรรคและการทำงานด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร สำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ปี 2569 พร้อมเตรียมความพร้อมรองรับความเป็นไปได้ที่ฝ่ายค้านจะร่วมกันยื่นญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า พรรคจะใช้แพลตฟอร์ม “ส่องรัฐ” เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของภาครัฐ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำและการใช้เงินจากพระราชกำหนดเงินกู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำหน้าที่ฝ่ายค้านและการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเป็นระบบ
ด้าน นางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า แพลตฟอร์ม “ส่องรัฐ” สามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณข้ามกระทรวงได้ ช่วยให้การตรวจสอบการใช้งบประมาณเป็นระบบมากขึ้น โดยในระยะต่อไป พรรคจะพัฒนาระบบติดตามบัญชีนวัตกรรมและการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เพื่อเฝ้าระวังโครงการที่มีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง ไม่มีการแข่งขัน หรือมีพฤติการณ์ใช้หลายบริษัทเข้าร่วมเพื่อให้ดูเสมือนมีการแข่งขัน รวมถึงติดตามโครงการด้านโซลาร์เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรค กล่าวขอบคุณ สส.ของพรรค แม้จะมีเพียง 21 คน แต่ก็ทำงานอย่างหนัก และในครั้งนี้ สส.ของพรรค เหมือนครอบครัวเดียวกัน อยู่กันอย่างครอบครัว มีความใกล้ชิดสนิทสนม ไม่แยกตำแหน่ง รายชื่อ หรือเขต ทำให้หน้าที่การเป็นฝ่ายค้านของพรรคมีน้ำหนัก แต่ในสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569 คาดว่า จะต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อเป็นปากเสียงให้กับประชาชน จากปัญหาของรัฐบาล ดังนั้น พรรคจะเพิ่มยุทธศาสตร์พื้นที่ของพรรคให้มากขึ้น ซึ่งตนพร้อมต่อสู้ทุกรูปแบบ และพร้อมดูแล สส.ให้ดีที่สุด
นอกจากนี้ ในงานยังได้มีการระดมความเห็นเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์ ที่รัฐบาลได้ชะลอร่างกฎหมายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้แล้ว และยังอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการศึกษาผลความคุ้มค่าของแลนด์บริดจ์นั้น พื้นที่สะท้อนว่า การวางนโยบายที่ควรเน้นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่อยากให้มองในมุมการกระจายผลประโยชน์ถึงคนในพื้นที่ด้วย และแลนด์บริดจ์ ควรเชื่อมโยงภาคใต้ทั้งระบบ ไม่เฉพาะบางจุด และควรให้ครอบคลุมถึงชายแดนด้วย เพื่อให้เศรษฐกิจภาคใต้ดีทั้งระบบ ไม่กระจุกตัว และควรดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพราะนโยบายขนาดใหญ่ มีผลระยะยาว ไม่ควรตัดสินใจจากส่วนกลาง แต่ควรดึงชุมชน มหาวิทยาลัย หรือคนรุ่นใหม่เข้าไปมีส่วนร่วม