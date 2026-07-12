“อดุลย์” ชู AI คือรากฐานความมั่นคงยุคใหม่ ดันถึงโรงเรียน ตชด.ทั่วประเทศ ลดเหลื่อมล้ำ-ยกระดับคนไทยทุกวัย

“อดุลย์” ย้ำการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากคน เสนอขยาย AI สู่โรงเรียน ตชด.กว่า 200 แห่ง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมย้ำใช้ ควบคู่จริยธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยทุกวัยอย่างยั่งยืน
วันนี้( 12 ก.ค.)พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน HOPE SPACE AI Summit 2026 ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา นักพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิต ทั้งด้านการศึกษา การทำงาน การแพทย์ เศรษฐกิจ และการบริหารภาครัฐ ดังนั้น ความมั่นคงในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อาวุธหรือการสู้รบ แต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีทักษะ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คนต่างช่วงวัยเข้าหากัน ทำให้คนรุ่น Baby Boomer สามารถเรียนรู้และสื่อสารกับลูกหลานในรุ่น Gen Z และ Gen Alpha ได้มากขึ้น พร้อมยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของตนเองว่า ก่อนเดินทางมาร่วมงาน ได้เกิดอุบัติเหตุไอแพดหล่นใส่เท้าจนได้รับบาดเจ็บ จึงใช้ AI เพื่อสอบถามแนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนว่า หากใช้อย่างถูกต้อง AI สามารถเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้เสนอแนวคิดในการขยายการใช้ AI ไปสู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของประเทศ
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้กล่าวแสดงความชื่นชมที่มีทหารผ่านศึกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมระบุว่า AI ควรเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือทหารผ่านศึก เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตประจำวัน อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
ท้ายที่สุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องดำเนินควบคู่กับหลักจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อให้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมกล่าวว่า
“หากเราใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ เทคโนโลยีจะไม่ใช่สิ่งที่แบ่งแยกผู้คน แต่จะเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงคนทุกวัย ทุกเจเนอเรชัน และสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพราะความมั่นคงที่แท้จริง เริ่มต้นจากการพัฒนาคน”