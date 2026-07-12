“รสนา” จับไต๋ “เอกนัฏ” ฟุ้งอีก 1 เดือน รื้อค่าการกลั่น แค่ถ่วงเวลาให้นายทุนฟันกำไร 800 ล้านต่อวัน รักษากำไรโรงกลั่นเนียนๆ

อดีต สว.กทม. ดักคอ รมว.พลังงาน รู้มุกฟุ้งรื้อค่าการกลั่น แต่ให้ ปชช.รออีกเดือน ให้นายทุนฟันกำไร 800 ล้านต่อวัน ย้อนทำเพื่อรักษากำไรของโรงกลั่นแบบเนียนๆ ทั้งที่โรงกลั่นมีกำไรอู้ฟู่อยู่แล้ว คือ การปฏิรูปราคาน้ำมันแบบสุดซอยให้ใครกันแน่
วันนี้ (12 ก.ค.) นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีต สว.กทม. โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก รสนา โตสิตระกูล กรณี นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน ขอเวลาอีก 1 เดือน ในการรื้อโครงสร้างราคาน้ำมัน โดยระบุว่า ข่าวดีของใครกันแน่? เอกนัฏฟุ้งรื้อค่าการกลั่น แต่ให้ ปชช.รออีกเดือน ให้นายทุนฟันกำไร 800 ล้านต่อวัน
รัฐมนตรี เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ขอเวลา 1 เดือน เพื่อรื้อโครงสร้างราคาน้ำมันให้เบ็ดเสร็จ ได้แก่ การตัดค่าใช้จ่ายทิพย์ การกำหนดค่าการกลั่น และค่าการตลาดเป็นต้น
แต่เวลาที่ชะลอไป 1 เดือน โดยไม่กำหนดเพดานค่าการกลั่นที่สูงกว่าปกติ เป็นการเปิดโอกาสให้โรงกลั่นได้กำไรจากค่าการกลั่นที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติประมาณ 800 ล้านบาทต่อวัน
ค่าการกลั่นน้ำมันที่ควรกำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 7 เหรียญต่อบาร์เรล หรือ 1.40 บาทต่อลิตร เป็นค่าการกลั่นที่เป็นเกณฑปกติตามมาตรฐานสิงคโปร์ ที่มีค่าการกลั่นที่รวมกำไรระหว่าง 4-7 เหรียญต่อบาร์เรล เท่ากับ 0.80-1.40 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าการกลั่นที่ไม่มีค่าพรีเมี่ยมทิพย์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ประกอบด้วยค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าสูญเสียระหว่างทางจากสิงคโปร์มาไทย ค่าปรับปรุงคุณภาพ ค่าสำรองน้ำมัน
ตัวเลขค่าการกลั่นดังกล่าวมาจากการคำนวณค่าการกลั่นตามตัวเลขของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เฉลี่ย 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2559-2568 ได้ค่าการกลั่นเฉลี่ยที่ 1.87 บาทต่อลิตร เมื่อหักค่าพรีเมียมขนส่งทิพย์ 0.50 บาทต่อลิตร ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงออกไป จะได้ค่าการกลั่นที่ 1.87-0.50 = 1.37 บาทต่อลิตร คณะทำงานร่วมภาคประชาชนจึงเสนอให้รัฐมนตรีใช้ เพดานค่าการกลั่นที่ 7 เหรียญต่อบาร์เรล หรือ 1.40 บาทต่อลิตรเพื่อป้องกันไม่ให้โรงกลั่นมีกำไรส่วนเกินที่ทำให้น้ำมันราคาแพงเกินจริง จนต้องเอากองทุนไปชดเชยให้ประชชาชนเป็นหนี้
การที่รัฐมนตรียึกยักไม่ใช้อำนาจตัดสินใจคุมเพดานค่าการกลั่นที่ 1.40 บาทต่อลิตรซึ่งเป็นตัวเลขค่าการกลั่นที่เป็นค่าใช้จ่ายบวกกำไรปกติตามข้อมูล 10 ปีของสนพ. กระทรวงพลังงานเอง ที่ตัดค่าใช้จ่ายทิพย์ออกไป ทำไมต้องรั้งรอ เพราะอะไร เพราะนักเลงเจ้าของซอยไม่ยอม ใช่หรือไม่ ??!!
จึงต้องขอซื้อเวลาต่ออีก 1 เดือนเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปเอง และให้โรงกลั่นมีกำไรส่วนเกินต่อไปเรื่อยๆ วันละ 800 ล้านบาท ใช่หรือไม่ ???!!!
ค่าการกลั่นเฉลี่ย 7 วันของเดือนกรกฎาคม 2569 คือ 6.18 บาทต่อลิตร เมื่อหักค่าพรีเมี่ยมทิพย์ ออกไป 0.50 บาทต่อลิตร และหักค่าการกลั่นที่เป็นค่าใช้จ่ายและกำไรปกติของโรงกลั่นที่ 7 เหรียญต่อบาร์เรล หรือ1.40 บาทต่อลิตร ก็จะได้ค่าการกลั่นที่เป็นกำไรส่วนเกินของโรงกลั่น 6.18-1.40 = 4.78 บาทต่อลิตร
การหากำไรส่วนเกินของโรงกลั่นคือเอาค่าการกลั่นที่เป็นกำไรส่วนเกินมาคูณปริมาณน้ำมันผลิตต่อวัน คูณจำนวนวัน จะได้กำไรส่วนของเกินของ 7 วัน เท่ากับ 5,353.6 ล้านบาท (4.78 x160 ลล.x7วัน = 5,353.6 ล้านบาท) แสดงว่า การปล่อยให้ค่าการสูงเกินค่าการกลั่นปกติที่ 7 เหรียญต่อบาร์เรล หรือ 1.40 บาทต่อลิตร จะทำให้โรงกลั่นได้กำไร ถึงวันละ 764.8 ล้านบาท
หากนับวันเวลาที่ค่าการกลั่นสูงเกินค่าปกติ 129 วัน ตั้งแต่ 1 มีนาคม-7 กรกฎาคม โรงกลั่นมีกำไรส่วนเกินจากกำไรปกติรวม 126,182.4 ล้านบาท
การชดเชยน้ำมันราคาแพงด้วยกองทุนน้ำมันในช่วงที่โรงกลั่นมีกำไรเกินสมควรถึง 126,182.4 ล้านบาท ทำให้หนี้ของประชาชนทะลุ 59,000 ล้านบาท การให้กองทุนน้ำมันกู้เงิน 2หมื่นล้่น ก็เพื่อจ่ายคืนหนี้ก้อนนี้ให้โรงกลั่น นั่นคือการรักษากำไรของโรงกลั่นทั้งที่โรงกลั่นมีกำไรอู้ฟู่อยู่แล้ว ใช่หรือไม่
ที่รัฐมนตรีคุยโวว่าเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่กล้าใช้กฎหมายดึงเงินโรงกลั่นจำนวนหมื่นล้านมาชดเชยเนื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่น แต่การรั้งรอไม่คุมเพดานค่าการกลั่น ทำให้โรงกลั่นมีกำไรส่วนเกินจากกำไรปกติถึง 126,182.4 ล้านบาท นอกจากไม่มีกฎหมายดึงกำไรส่วนเกินที่เป็นลาภลอยของโรงกลั่นเพื่อมาลดราคาน้ำมันแพงแล้ว ยังต้องให้กองทุนน้ำมันชดเชยราคาน้ำมันแพง และการชดเชยราคา คือ หนี้ที่ต้องจ่ายคืนโรงกลั่น 59,000 ล้านบาท นี่คือการปฏิรูปราคาน้ำมันแบบสุดซอยให้ใครกันแน่ ?!?
ขอถามว่า นี่คือ การสับขาหลอก ดึงเงินหมื่นล้านจากโรงกลั่น แต่จ่ายคืน 59,000 ล้าน มันคือการรักษากำไรส่วนเกินของโรงกลั่นไว้แบบเนียนๆ ใช่หรือไม่ ?!