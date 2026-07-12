“สว.ภิญญาพัชญ์”ชี้ ปมพ่อเด็กจีนทิพย์ เป็นอาชญากรรมกลืนชาติ-แทรกซึมประชากร แฝงตัวฮุบสิทธิ์เลือกตั้ง ยืนหนุนตำรวจ-มหาดไทยฟัน ม.157

วันนี้(12 ก.ค.) น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึง เด็กชาวจีนได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมากกว่า 1,000 ราย ผ่านกระบวนการพ่อทิพย์ ว่า เรื่องนี้เป็นภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ทวีความน่ากลัวมาก สิ่งที่น่ากังวลคืออาจจะลุกลามกลายเป็นการกลืนชาติและแทรกซึมทางประชากร การที่เด็กชาวจีนได้รับสัญชาติไทยในลักษณะนี้ หมายความว่าพวกเขากำลังเติบโตขึ้นมาพร้อมสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทยทุกประการ โดยที่ไม่ได้ยึดโยงกับประเทศไทยเลย ขบวนการนี้จึงเป็นเสมือนแผนการระยะยาวในการส่งคนเข้ามาถือครองสิทธิ์แทนคนไทย
“ที่ดิฉันกังวลที่สุดคือสิทธิ์การเลือกตั้ง ตั้งแต่อนาคตระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ สิทธิ์การซื้อและถือครองที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการทำธุรกิจผูกขาด ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะที่คนไทยกลายเป็นผู้อาศัยในบ้านตนเอง ถูกกลืนกินทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยกลุ่มทุนต่างชาติสีเทา” น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าว
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ ตนขอเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ โดยขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง เร่งติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดในขบวนการมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายหน้าข้ามชาติ ชายไทยที่ยอมรับจ้างเป็นพ่อทิพย์ รวมถึงกลุ่มแม่ชาวจีนที่เป็นผู้ว่าจ้าง ที่สำคัญที่สุดคือต้องกวาดบ้านตัวเอง ลากคอเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งในส่วนของกระบวนการทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเขต อำเภอ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารเท็จมาดำเนินคดีอาญามาตรา 157 และวินัยขั้นเด็ดขาด โดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะถือเป็นพฤติกรรมขายชาติ ชักศึกเข้าบ้าน
นอกจากนี้ ตนขอเรียกร้องให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เร่งตรวจสอบ DNA และพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วน เพื่อดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยมิชอบ เป็นการสกัดกั้นไม่ให้ทุนสีเทาเหล่านี้นำสิทธิ์ความเป็นพลเมืองไทยไปใช้ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขต้องร่วมมือกันปฏิรูประบบการออกสูติบัตรและการแจ้งเกิด โดยนำเทคโนโลยีการตรวจสอบที่ทันสมัยมาใช้ เช่น การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและการบังคับตรวจ DNA ในกรณีที่บิดามารดามีสัญชาติต่างกัน เพื่อปิดประตูไม่ให้เกิดช่องว่าง ประเทศไทยต้องไม่เป็นสวรรค์ของอาชญากรรมข้ามชาติ สัญชาติไทยต้องไม่ใช่มรดกที่สามารถซื้อขายกันได้ด้วยเงิน