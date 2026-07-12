นักวิชาการ ชี้ ภาพ “ทักษิณ”พบ“ปราโบโว”ผู้นำอินโดนีเซียแค่สีสันการเมือง เป็นเพื่อนเก่า พบกันไม่แปลก ย้ำ นานาชาติเข้าใจ นายกฯ - รัฐบาล ผู้มีอำนาจตัวจริง

วันนี้(12 ก.ค.)ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า การพบกันระหว่างนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กับนายปราโบโว ซูเบียนโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เพราะทั้งสองมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ภาพที่ออกมา เป็นสีสันการเมืองเท่านั้น
หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2567 นายปราโบโวได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และยังได้เข้าพบนายทักษิณที่บ้านพักส่วนตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมีมาก่อนหน้านี้แล้ว อีกทั้งในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็เคยมีความร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิด และนายปราโบโวก็เคยร่วมงานกับอดีตนายกฯ นับว่ารู้จักกันมาก่อนช
ผศ.ดร.วันวิชิต มองว่า การเดินทางครั้งนี้เป็นการพบกันในฐานะส่วนบุคคล ไม่ใช่ภารกิจที่รัฐบาลไทยมอบหมายหรือส่งไปดำเนินการแทนรัฐบาล จึงไม่ควรตีความว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการทูตของรัฐบาลไทย
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีปราโบโวยังเป็นผู้นำที่มีบุคลิกเป็นกันเอง เปิดกว้าง และรักษาความสัมพันธ์กับทั้งผู้นำและอดีตผู้นำของหลายประเทศอยู่เสมอ การพบปะพูดคุยกับอดีตผู้นำไทยจึงเป็นเรื่องปกติของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างไรก็ตาม ผู้นำประเทศย่อมตระหนักดีว่า การบริหารราชการแผ่นดินและการตัดสินใจอย่างเป็นทางการอยู่ภายใต้รัฐบาลที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ส่วนความสัมพันธ์กับอดีตผู้นำเป็นอีกมิติหนึ่งที่สามารถดำเนินควบคู่กันได้ จึงไม่ควรนำภาพการพบปะดังกล่าวไปเชื่อมโยงหรือขยายความเป็นประเด็นดราม่าทางการเมืองเกินกว่าข้อเท็จจริง