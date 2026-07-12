ดุสิตโพลไม่ค่อยเชื่อมั่น “รบ.หนู” แก้ยาเสพติด มองปราบต่อเนื่อง แต่แก้ไม่ได้ ชี้เหตุจาก กม.โทษไม่แรง

สวนดุสิตโพล มองปราบยาเสพติดต่อเนื่อง แต่ก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ ชุมชนแออัดเสี่ยงสุด ชี้ ผลกระทบสังคมก่อให้เกิดอาชญากรรมและความรุนแรง แก้ไม่ได้เหตุ กม.โทษไม่แรง ไม่ค่อยเชื่อมั่น “รบ.หนู” แก้ได้
วันนี้ (12 ก.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ยาเสพติดกับสังคมไทย” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,337 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนคิดอย่างไรต่อสถานการณ์ยาเสพติดของไทยในปัจจุบัน
อันดับ 1 มีการปราบปรามต่อเนื่อง แต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ 75.09%
อันดับ 2 ควรจัดการผู้ค้ารายใหญ่และเครือข่ายต้นตอให้เด็ดขาด 65.82%
อันดับ 3 มีข่าวขนยาเสพติดบ่อยครั้ง ปัญหายังคงรุนแรงและน่ากังวล 62.90%
2. ประชาชนคิดว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดมากที่สุด
อันดับ 1 ชุมชนแออัด 90.05%
อันดับ 2 สถานบันเทิง 76.22%
อันดับ 3 พื้นที่ชายแดน 61.26%
อันดับ 4 สถานศึกษา 43.68%
อันดับ 5 แหล่งท่องเที่ยว 43.53%
3. ประชาชนคิดว่ายาเสพติดส่งผลกระทบต่อสังคมไทยด้านใดมากที่สุด
อันดับ 1 ก่อให้เกิดอาชญากรรมและความรุนแรง 90.73%
อันดับ 2 สร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 74.50%
อันดับ 3 ทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว 61.03%
4. ประชาชนคิดว่าสาเหตุใดที่ทำให้ปัญหายาเสพติดยังแก้ไม่ได้
อันดับ 1 กฎหมาย บทลงโทษไม่รุนแรงพอ 75.62%
อันดับ 2 เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง รับผลประโยชน์ 71.73%
อันดับ 3 รัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหา 62.23%
5. ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลอนุทินจะแก้ปัญหายาเสพติดได้หรือไม่
อันดับ 1 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 48.92%
อันดับ 2 ไม่เชื่อมั่นเลย 29.68%
อันดับ 3 ค่อนข้างเชื่อมั่น 19.60%
อันดับ 4 เชื่อมั่นมาก 1.80%