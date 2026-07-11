นายกฯ เข้าทำเนียบฯ วันหยุด เรียกประชุมติดตามความคืบหน้าสอบสวนลงโทษทุจริตสอบท้องถิ่น

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 11 ก.ค. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้ใช้ช่วงวันหยุดเรียกประชุมติดตามความคืบหน้าการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำความผิดจากกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการล้างทุจริตสอบท้องถิ่น หาแนวทางดำเนินคดี ยกเลิกและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่น โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 5 ราย และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ต่อมาเวลา 13.50 น. นายอนุทิน โพสต์ภาพในเฟซบุ๊ก Anutin Charnviraku ขณะนั่งประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมข้อความ ระบุว่า “ประชุมติดตามความคืบหน้าของเรื่องการสอบท้องถิ่นและเตรียมแผนรับมืออุทกภัยกับทีมงานมหาดไทย”