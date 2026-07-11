กมธ.ความมั่นคงลงพื้นที่ชายแดนบุรีรัมย์ พบกัมพูชาเริ่มซ่อมแซมกาสิโนสายตะกู หลังถูก F-16 ไทยโจมตีเสียหาย

กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐฯ พาลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ พบ กัมพูชาเริ่มซ่อมแซมกาสิโนสายตะกูรีสอร์ท หลังถูกฝั่งไทยใช้ F-16 โจมตีจนได้รับความเสียหาย
วันนี้ 11 ก.ค. 69 ที่ด่านพรมแดนช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายมณเฑียร สงฆ์ประชา สส.ชัยนาท พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และ พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษากมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐฯ นายพีรพล กนกวลัย โฆษก กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐฯ พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่รับฟังสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทย – กัมพูชา รวมถึงผลกระทบ และตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ช่องสายตระกู จ.บุรีรัมย์ โดยมี พล.ต.กัมปนาท วาพันสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 , พ.อ.กิตติวรา อารีรักษ์ หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กกล.สุรนารี , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ , นายอัครพันธุ์ พูลศิริ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ และ นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอบ้านกรวด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวรายงาน
นอกจากนี้คณะได้เดินทางมาที่ด่านพรมแดนช่องสายตะกู เพื่อสังเกตการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ พบว่าในวันนี้ยังคงหลงเหลือร่องรอยความเสียหายจากการปะทะกันของทหารทั้งสองฝ่ายให้คณะได้เห็น และผู้สื่อข่าวยังได้สังเกตเห็นทหารฝั่งกัมพูชาได้ปักหลักรอบริเวณหลังแนวรั้วของพรมแดน
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นทหารของฝั่งกัมพูชาได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปคณะของไทยที่เข้าไปสังเกตการณ์ และยังพบว่าบริเวณกาสิโนสายตะกูรีสอร์ท ตั้งอยู่ฝั่งกัมพูชาที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบ ได้เริ่มนำเครนมาติดตั้งเพื่อทำการซ่อมแซม หลังถูกฝั่งไทยใช้ F-16 โจมตีจนได้รับความเสียหายตอนปะทะกัน