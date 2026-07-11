“พลพีร์” สั่งลุย! สนธิกำลังฝ่ายปกครอง บุกจับร้านกัญชาภูเก็ต ฝ่าฝืนคำสั่งพักใบอนุญาต ลอบขายเย้ยกฎหมาย ยึดของกลางกว่า 5 แสนบาท

วันนี้(11 ก.ค.)นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร้อยตำรวจตรี สิงห์คำ คำยอด ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ นำชุดปฏิบัติการกรมการปกครอง ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ สนธิกำลังร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ที่ทำการปกครองอำเภอถลาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นและจับกุมสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาในพื้นที่อำเภอถลางและอำเภอเมืองภูเก็ต หลังพบพฤติการณ์ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ลักลอบจำหน่ายกัญชาในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาในจังหวัดภูเก็ต พบข้อเท็จจริงว่ามีผู้ประกอบการบางราย แม้จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว แต่ยังคงเปิดให้บริการและลักลอบจำหน่ายกัญชาแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
จากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้วางแผนเข้าตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมายพร้อมกันในพื้นที่อำเภอถลางและอำเภอเมืองภูเก็ต โดยพบว่าร้านเป้าหมายในอำเภอถลางยังคงเปิดให้บริการและมีการจำหน่ายกัญชาจริงตามที่ได้รับแจ้ง ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งได้เข้าจับกุมสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมตรวจยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ฐานศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ตามมาตรา 46 ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 78 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ฐานฝ่าฝืนมาตรา 6(10) เกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหาร ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสถานประกอบการที่จงใจฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงาน หรือแสวงหาประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายและความปลอดภัยของประชาชน การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่ารัฐจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดใช้พื้นที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งกระทำความผิด และจะดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
ทั้งนี้ กรมการปกครอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเดินหน้ากวดขัน ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด