เตรียมชง ครม.เคาะแผนเยียวยาเกษตรกรอีสานรับผลกระทบจาก 8 โครงการรัฐในอดีต จัด 10 คณะทำงานเกาะติดแก้ปัญหา

รัฐบาลเร่งเครื่องแก้ปัญหาเชิงรุก เตรียมชง ครม.พิจารณาแผนเยียวยาเกษตรกรอีสาน ที่ได้รับผลกระทบจาก 8 โครงการรัฐในอดีต พร้อมจัดทัพ 10 คณะทำงาน เกาะติดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า หลังจากเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่ตัวแทนสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน (สกอ.) และสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน (สพอ.) ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการดำเนินงานในโครงการภาครัฐ ทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งเดินหน้าหาทางออกทันที โดยล่าสุดได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างพื้นฐานของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม
โดยรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ทั้งในแง่กฎหมาย ผลกระทบเชิงสังคม และความคุ้มค่า เพื่อหาทางออกที่เป็นธรรมและเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ใน 8 โครงการใหญ่ อาทิ การจ่ายค่าทดแทนที่ดินในอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง (บ้านทำนบ, ห้วยเสนง, อำปึล และห้วยสะพงน้อย) การจ่ายค่าขนย้ายกรณีพิเศษในโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ, การชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่เกษตรกรใน จ.สุรินทร์ กว่า 5,353 ราย และแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการฝายราษีไศล ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสรุปข้อมูลเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด เพื่อจะเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทและผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รัฐบาลยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหา 1 คณะ และคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงใน 9 จังหวัด อีก 9 คณะ รวมทั้งสิ้น 10 คณะ เพื่อติดผลการดำเนินงานในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด