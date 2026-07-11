"กุลวลี "เร่งติดตามเพิกถอนโฉนดทับป่าสงวนฯ ปากท่อ พร้อมผลักดันยึดคืนทำป่าชุมชนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

"กุลวลี" ตามติดปัญหาเพิกถอนโฉนดทับป่าสงวนปากท่อ ราชบุรี ชงไอเดียพลิกฟื้นที่ดินที่ยึดคืนมาเป็นป่าชุมชน สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายสมชาย หลวงละ ชาวอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กรณีการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีข้อกล่าวหาว่าออกทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และต่อมากรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนโฉนดจำนวน 29 แปลง และอยู่ระหว่างการเพิกถอนอีก 5 แปลง
นางสาวกุลวลีกล่าวว่า กรณีดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนที่ถือครองหรือซื้อขายที่ดินโดยสุจริต ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ เกิดข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ และสร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิต คณะกรรมาธิการฯ จึงได้เชิญกรมที่ดินและกรมป่าไม้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อติดตามความคืบหน้าและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรม
ในส่วนของกรมที่ดิน ได้ยืนยันการเพิกถอนโฉนด 29 แปลงแล้วและอยู่ในระหว่างดำเนินการเพิกถอน 5 แปลง ซึ่งเมื่อเพิกถอนแล้ว ที่ดินเหล่านี้จะอยู่ในความรับผิอชอบของกรมป่าไม้ สำหรับกรมป่าไม้ ได้ยืนยันว่าจะนำพื้นที่ที่เพิกถอนกลับคืนเป็นพื้นที่ของรัฐและปักแนวเขตพร้อมป้ายประกาศอย่างครบถ้วน และหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนพื้นที่ป่าซ้ำอีกในอนาคต รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ที่ยึดคืนมาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม เช่น การจัดทำเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
“หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ พื้นที่ที่ยึดคืนกลับมาเป็นของรัฐก็ควรได้รับการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมตามข้อกำหนดของกฎหมายต่อไป โดยเฉพาะการจัดทำป่าชุมชนที่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมเป็นเจ้าของและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เว้นแต่อยู่ในพื้นที่สงวนหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาที่ต้องคงสภาพหวงห้ามต่อไป ทั้งนี้เพื่อคืนความเป็นธรรมและสร้างความยั่งยืนไปพร้อมกัน” นางสาวกุลวลี กล่าว
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรอบด้าน โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน