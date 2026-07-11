“มท.3” ย้ำทุกบาทของงบประมาณ ต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยยืนยันว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ พร้อมย้ำว่า “ทุกบาทของงบประมาณ ต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน”
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การวางและพัฒนาผังเมือง รวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตอบสนองต่อการเติบโตของประเทศในอนาคต
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและสถานการณ์อุทกภัย โดยเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบระบายน้ำ อาคารราชการ และโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นายเจเศรษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีสภาพพื้นที่และความเสี่ยงที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค บางพื้นที่เผชิญปัญหาภัยแล้ง ขณะที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย หรือภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองจึงต้องคำนึงถึงการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติควบคู่กัน เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ
นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถปฏิบัติได้จริง พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยยึดหลัก “ป้องกันดีกว่าเยียวยา” มุ่งเน้นการวางแผนและลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ เพื่อให้ทุกโครงการและทุกการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน