xs
xsm
sm
md
lg

"พลพีร์" ลุยตรวจนอมินีต่างชาติในภูเก็ต พบต้องสงสัยแล้ว 361 บริษัท ขยายผลตรวจสอบต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รัฐบาลเดินหน้าลุยตรวจธุรกิจต้องสงสัยในภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง เร่งปราบนอมินี-บังคับใช้กฎหมายเข้ม ตรวจสอบแล้ว 361 บริษัท


วันนี้ (11 ก.ค. 69) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการเดินหน้าแก้ไขตรวจบริษัทต้องสงสัยลักษณะนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง


นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เดินหน้าตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบการถือครองกิจการผ่านนอมินี การขออนุญาตก่อสร้าง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามนโยบายจัดระเบียบธุรกิจต่างชาติและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ จากการเข้าตรวจสอบโรงแรม 2 แห่ง เบื้องต้นพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมาย สั่งการให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม


จากนั้น คณะได้เข้าตรวจสอบอาคารในพื้นที่ตำบลป่าตอง หลังได้รับเบาะแสว่าอาจมีชาวต่างชาติใช้เป็นที่พักอาศัย ภายในพบร้านอาหารและพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยผู้ใช้สถานที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมีลักษณะการใช้พื้นที่ที่มีความแตกต่างจากสถานที่ประกอบศาสนกิจทั่วไป เนื่องจากมีการปิดกั้นทางเข้าออกและจำกัดการเข้าถึงของบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ ยังไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ได้ทั้งหมดเนื่องจากผู้รับผิดชอบอาคารไม่อยู่ในสถานที่ โดยมอบหมายให้จังหวัดและอำเภอตรวจสอบเอกสารการก่อสร้าง การใช้ประโยชน์อาคาร และผู้ถือครองกิจการเพิ่มเติมอย่างละเอียดพร้อมรายงานให้รับทราบ

”ยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งตรวจสอบกิจกรรมทางศาสนา หากแต่เป็นการตรวจสอบให้ทุกกิจการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายไทย พร้อมกันนี้ กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยลักษณะนอมินีแล้วกว่า 361 บริษัท และจะขยายผลตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดรับข้อมูลจากประชาชน หากพบการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้นอมินี หรือการก่อสร้างผิดกฎหมาย จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด พร้อมย้ำว่า “นี่คือประเทศไทย ผู้ที่เข้ามาประกอบกิจการหรือพำนักอยู่ในประเทศไทย ทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี“ นางสาวพลอยทะเล ย้ำ

"พลพีร์" ลุยตรวจนอมินีต่างชาติในภูเก็ต พบต้องสงสัยแล้ว 361 บริษัท ขยายผลตรวจสอบต่อเนื่อง
"พลพีร์" ลุยตรวจนอมินีต่างชาติในภูเก็ต พบต้องสงสัยแล้ว 361 บริษัท ขยายผลตรวจสอบต่อเนื่อง
"พลพีร์" ลุยตรวจนอมินีต่างชาติในภูเก็ต พบต้องสงสัยแล้ว 361 บริษัท ขยายผลตรวจสอบต่อเนื่อง