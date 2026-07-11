“ศุภมาส” ใช้ “Lemon Law” ส่ง สคบ.ตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ หากพบชำรุดบกพร่อง-แสดงฉลากไม่ครบ ดำเนินคดีทันที

“ศุภมาส” ใช้แนวทาง Lemon Law ส่ง สคบ. ตรวจสอบ “รถยนต์ไฟฟ้า” ทั่วประเทศ ย้ำ หากพบชำรุดบกพร่อง-แสดงฉลากไม่ครบ ดำเนินคดีทันที
วันนี้ (11 ก.ค.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ติดตามและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วประเทศ โดยกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโชว์รูมและจุดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อนขยายสู่ต่างจังหวัด หากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วน จะดำเนินการตามกฎหมายทันที
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูง ซึ่งกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรง ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ผู้บริโภคจึงต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งรายละเอียดของตัวรถ สมรรถนะของแบตเตอรี่ ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ และข้อมูลสำคัญอื่นที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สคบ. จะประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมการขนส่งทางบกอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุม ทั้งด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการจดทะเบียนใช้งาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนตัดสินใจซื้อ
“รถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้ามูลค่าสูง การตัดสินใจซื้อแต่ละครั้งมีผลต่อการใช้งานและภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวของประชาชน ผู้บริโภคจึงต้องได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เพื่อเปรียบเทียบและเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจ การแสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนดคือกลไกคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ก่อนการซื้อ” นางสาวศุภมาส กล่าว
นางสาวศุภมาส กล่าวต่อว่า การดำเนินการครั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือ Lemon Law ซึ่งผ่านการรับหลักการในวาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของรัฐสภา โดยมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูง เช่น รถยนต์ ให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น ระหว่างนี้ สคบ. จะบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในส่วนของฉลากและการโฆษณา
“การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน คือ จุดเริ่มต้นของความเป็นธรรมในการซื้อขาย ดิฉันต้องการให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทยเติบโตบนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบฉลากและเอกสารข้อมูลรถยนต์ก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง โดยเฉพาะเงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ หากพบการแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือถูกเอาเปรียบ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ” นางสาวศุภมาส กล่าว