“เท้ง” ชี้ 3 อดีตนายกฯ ชินวัตร เดินสายอาเซียน เป็นเรื่องดี หากแก้ปัญหาให้ ปชช.ได้ เหน็บ “อนุทิน” ต้องแอกทีฟแก้ปมกุ้งให้มากกว่านี้

“ณัฐพงษ์” มอง 3 อดีตนายกฯ ตระกูลชินวัตร เคลื่อนไหวเดินสายพบผู้นำอาเซียนเป็นเรื่องดี หากแก้ปัญหาให้ ปชช.ได้ เหน็บ “อนุทิน” ควรแอกชันปัญหาส่งออกกุ้งให้แอกทีฟกว่านี้
เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 11 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ 3 นายกรัฐมนตรีครอบครัวชินวัตร ประกอบด้วย นายทักษิณ ชินวัตร น.ส.แพทองธาร ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินสายพบปะผู้นำในประเทศอาเซียน มองว่า มีนัยทางการเมืองใดหรือไม่ ว่า เรื่องนี้คนที่ควรตอบคำถามมากที่สุด คือ ตัวนายกรัฐมนตรี อย่างที่มีการโพสต์และสื่อสารออกมาถึงปัญหากับประเทศมาเลเซีย คือ เรื่องของการส่งออกกุ้ง ซึ่งส่วนตัวคิดว่าแอกชันของนายกรัฐมนตรีเองอาจจะช้าเกินไป
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เงา เราก็เคยบอกไปแล้วว่าหากดำเนินการเรื่องนี้ช้า เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งจะได้รับความเสียหาย เพราะหากกุ้งตายก็จะตายทั้งบ่อในช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์ ซึ่งคนที่ควรจะมีแอกชันที่เร็วกว่านี้ และหาทางออกให้กับเกษตรกร ก็คือ นายกรัฐมนตรี
ถามย้ำว่า มองว่า ในทางการเมืองมีนัยยะอะไรหรือไม่กับการเดินสายดังกล่าวของ 3 อดีตนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัตร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า นัยทางการเมืองให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน การเดินทางไปเจรจา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมือง หรือนักการเมืองปัจจุบันที่เดินทางไปเจรจา เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนในประเทศ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น แต่สิ่งสำคัญ คือ คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ดำรงตำแหน่ง ก็ควรจะใช้อำนาจที่มีให้แอกทีฟ รวดเร็ว และแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
“อีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราเรียกร้องมาโดยตลอด คือ การรับผิดชอบต่อสภา มาตอบกระทู้ในสภาบ้าง ซึ่งเข้าใจว่า มีภารกิจหลายอย่าง แต่เราก็รู้กันดีว่าการตอบกระทู้ถามสดจะมีในวันพฤหัสบดี ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเองที่ต้องล็อกเวลามารับผิดชอบตอบกระทู้สด ซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของคนเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องทำ” นายณัฐพงษ์ กล่าว
ถามต่อว่า การเคลื่อนไหวของครอบครัวชินวัตร จะสะเทือนถึงรัฐบาลหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า จะสะเทือนไม่สะเทือนนั้น ขึ้นอยู่ที่ว่าเคลื่อนไหวแล้วประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่ ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ก็คงไม่มีข้อเสียหายอะไร และในหน้าที่ของฝ่ายค้านเอง หากเราจะตั้งคำถามโดยตรงก็คงจะตั้งคำถามไปยังนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า นายทักษิณ เดินทางไปพูดคุยเรื่องกุ้งกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ก่อนที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางไป ถือว่าเป็นการแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลหรือไม่
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่า สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น คือ ใครก็ตามที่เข้าไปพูดคุยแล้ว สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ ส่วนตัวจะตอบแทนนายทักษิณไม่ได้ว่านอกจากเรื่องกุ้งแล้ว ได้ไปคุยเรื่องอะไรอีกบ้าง ซึ่งหน้าที่ของฝ่ายค้านเราเรียกร้องคนที่อยู่ในตำแหน่งคือนายกรัฐมนตรีที่ควรจะมีแอกชันได้เร็วกว่านี้