เตรียมพร้อมเปิดรับสมัคร “อาสาพยาบาลชุมชน” 13-27 ก.ค.พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งเป้าผลิตรุ่นแรก 7,256 คน

รัฐบาลเผยคืบหน้าผลิต “อาสาพยาบาลชุมชน” เปิดรับสมัคร 13-27 ก.ค. พร้อมกันทั่วประเทศ ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก 3-14 ส.ค.ประกาศผลคัดเลือก 1 ก.ย. เริ่มอบรม ต.ค. ตั้งเป้าผลิตรุ่นแรก 7,256 คน
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้านโยบายอาสาพยาบาลชุมชน (อสพ.) ซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับอย่างชัดเจน ผ่านการขับเคลื่อนการทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งเป้าผลิตอาสาพยาบาลฯ ทำงานในชุมชน จำนวน 7,256 คน เข้าไปทำหน้าที่ดูแล 4 กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงการทำงานกับ รพ.สต. เพื่อเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ความคืบหน้าล่าสุด การดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลฯ จะเริ่มจากเดือนกรกฎาคม 2569 และจะมีการประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกอาสาพยาบาลฯ อย่างเป็นทางการ ในช่วงระหว่างวันที่ 13 – 27 ก.ค. 2569 โดยจะประกาศรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในวันที่ 31 ก.ค. 2569 อนุกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลฯ ระดับจังหวัด จะตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาพยาบาลฯ
จากนั้น ในเดือน ส.ค. 2569 จะมีการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลฯ ระหว่างวันที่ 3 – 14 ส.ค. 2569 ต่อจากนั้นคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลฯ ระดับจังหวัด จะส่งผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลฯ ภายในเดือน ก.ย. 2569 และจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 1 ก.ย. 2569 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลฯ ในเดือน ต.ค. 2569 ต่อจากนั้น จะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลฯ ต่อไป
นางสาวพลอยทะเล กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขคาดว่าจะผลิตอาสาพยาบาลฯ จำนวน ทั้งหมด 7,256 คน จัดสรรไปยัง 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ โดยให้ยึดฐานตำบลเป็นหลักในการ กระจายจำนวนอาสาพยาบาลฯ เพื่อที่จะได้เติมเต็มกำลังคนสุขภาพปฐมภูมิในระดับชุมชน ดังนี้ เขตสุขภาพที่ 1 จะได้อาสาพยาบาลฯ จำนวน 769 คน เขตสุขภาพที่ 2 จะได้อาสาพยาบาลฯ จำนวน 426 คน เขตสุขภาพที่ 3 จะได้อาสาพยาบาลฯ 420 คน เขตสุขภาพที่ 4 จะได้อาสาพยาบาล 713 คน เขตสุขภาพที่ 5 จะได้อาสาพยาบาลฯ 635 คน เขตสุขภาพที่ 6 จะได้อาสาพยาบาลฯ 531 คน เขตสุขภาพที่ 7 จะได้อาสาพยาบาลฯ 660 คน เขตสุขภาพที่ 8 จะได้อาสาพยาบาลฯ 664 คน เขตสุขภาพที่ 9 จะได้อาสาพยาบาลฯ จำนวน 762 คน เขตสุขภาพที่ 10 จะได้อาสาพยาบาลฯ จำนวน 613 คน เขตสุขภาพที่ 11 จะได้อาสาพยาบาลฯ จำนวน 518 คน และเขตสุขภาพที่ 12 จะได้อาสาพยาบาลฯ จำนวน 565 คน
รัฐบาลยืนยันนโยบายผลิต "อาสาพยาบาลชุมชน" (อสพ.) ตั้งเป้าผลิตบุคลากรเพื่อเพิ่มกำลังคนในระบบสาธารณสุข ไม่ได้ทำงานซ้ำซ้อนกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ Care Giver ที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย โดยมุ่งเน้นการดูแล 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1)ผู้สูงอายุ/ติดเตียง 2)ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 3)แม่และเด็ก และ 4)ผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติด