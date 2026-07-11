แก้หนี้ครัวเรือนคืบหน้ากว่า 27,000 ราย ลดภาระ 3,530 ล้าน เตรียมเปิดมหกรรมแก้หนี้ฟรี 6 จังหวัด

รัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนแก้หนี้ครัวเรือน ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้วกว่า 27,000 ราย ลดภาระค่าใช้จ่ายกว่า 3,530 ล้านบาท พร้อมเปิดมหกรรมแก้หนี้ฟรี 6 จังหวัด
วันนี้ (11 กรกฎาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน การอำนวยความยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ได้อย่างสะดวก เป็นธรรม และไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยลดภาระทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ครัวเรือน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับกรมบังคับคดี และสถาบันการเงินกว่า 40 แห่ง ได้ดำเนินโครงการ มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ประจำปี 2569 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งก่อนฟ้องและภายหลังศาลมีคำพิพากษา ครอบคลุมหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงหนี้ กยศ. ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแทนการดำเนินคดีในศาล
ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 27,470 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวมกว่า 5,926 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 3,530 ล้านบาท และช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วกว่า 20,555 ราย สะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงินในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
นางสาวลลิดา กล่าวว่า รัฐบาลจะเดินหน้าจัด มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ประจำปี 2569 อย่างต่อเนื่องอีก 6 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2569 ได้แก่ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา และปทุมธานี โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการไกล่เกลี่ยหนี้ ขอคำปรึกษาด้านกฎหมาย และรับบริการด้านยุติธรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือกรมบังคับคดี และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 หรือ 79 ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ
"รัฐบาลมุ่งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างเป็นธรรม ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดข้อพิพาท และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักทางการเงินได้อีกครั้ง ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย" นางสาวลลิดา กล่าว