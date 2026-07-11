‘วิโรจน์’ ขอบคุณ ‘ชัชชาติ’ ชวนร่วมทีมผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ขอปฏิเสธ ตั้งใจหนุนงาน สก.เป็นหลัก

‘วิโรจน์’ ขอบคุณ ‘ชัชชาติ’ ชวนรับตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ว่าฯ แต่ขอปฏิเสธ เพราะตั้งใจหนุนงานสภา กทม.เป็นหลัก
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า ต้องขอขอบพระคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาให้เกียรติเชิญผมเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตนตั้งใจว่าจะทำงานสนับสนุนภารกิจของสภากรุงเทพมหานครเป็นหลัก เพื่อช่วยให้กลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาเป็นไปอย่างเข้มแข็งและสร้างสรรค์
”ผมจึงจำเป็นต้องขออนุญาตไม่รับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ การปฏิเสธตำแหน่งครั้งนี้ มิได้หมายถึงการปฏิเสธความร่วมมือ ตรงกันข้าม หากฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานใดของกรุงเทพมหานครเห็นว่า ความรู้หรือประสบการณ์ของผมจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผมยินดีให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามผลอย่างเต็มกำลังเสมอ“ นายวิโรจน์ ระบุ
นายวิโรจน์ ระบุต่อว่า เพราะไม่ว่าจะทำหน้าที่อยู่ในฝ่ายใด เป้าหมายสำคัญที่สุดของเราควรเป็นเรื่องเดียวกันคือ ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนทุกคน ขอบคุณมากๆ