“เจเศรษฐ์” กลับถึงไทย ลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ทันที ย้ำทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยประชาชนสูงสุด

วันนี้ (10 ก.ค.)ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และเดินทางถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมือง นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ได้เดินทางตรงไปยังบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้า รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ต่อมาในเวลา 20.00 น. นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางลงพื้นที่ร่วมติดตามสถานการณ์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปและหารือร่วมกับนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงาน เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการในทุกมิติ ทั้งด้านวิศวกรรม การกู้ภัย การจราจร และการสื่อสารข้อมูลกับประชาชน
จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับผู้รับจ้างก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการอุดและควบคุมจุดรั่วซึมอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและเกิดความปลอดภัยสูงสุด
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมนำ รถเครนขนาดใหญ่ เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 02.00 น.
สำหรับการขยายพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติมในบริเวณโดยรอบ เป็นมาตรการที่ดำเนินการตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อเพิ่มระยะปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ได้มีนัยว่าสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ จากการติดตามข้อมูลล่าสุดพบว่า อัตราการทรุดตัวของพื้นที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และทุกขั้นตอนยังคงอยู่ภายใต้การประเมินและกำกับดูแลของทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด
นายเจเศรษฐ์ เปิดเผยว่า แม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจร่วมกับนายกรัฐมนตรี ณ ประเทศมาเลเซีย ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และสั่งการไปยังหน่วยงานในกำกับทันทีตั้งแต่ได้รับรายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ โดยไม่รอจนเดินทางกลับประเทศไทย
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมกำลังพล ชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ (USAR Thailand) รถกู้ภัย เครื่องสูบน้ำกำลังสูง ระบบไฟส่องสว่างเคลื่อนที่ เครื่องมือกู้ภัยหนัก (Heavy Rescue Equipment) และอุปกรณ์กู้ภัยเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างร่วมประเมินสถานการณ์และให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานในพื้นที่ โดยได้ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมให้คำปรึกษาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของเหตุการณ์ เพื่อให้การประเมินสภาพโครงสร้างและการกำหนดแนวทางแก้ไขเป็นไปตามหลักวิชาการและวิศวกรรมอย่างรอบคอบ คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
ในส่วนของการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การประปานครหลวงได้เตรียมความพร้อมด้านระบบน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับการทดสอบทางวิศวกรรมของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำในการตรวจสอบเส้นทางการรั่วซึมและประเมินว่ามีน้ำไหลเข้าสู่บริเวณโครงสร้างหรือท่อซีเมนต์ตามสมมติฐานทางวิศวกรรมหรือไม่ ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวจะถูกนำไปประกอบการวิเคราะห์ของทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในระยะต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถติดตามและประเมินผลได้ในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ (11 ก.ค.2569)
“แม้จะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ แต่ผมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกำกับเตรียมความพร้อมทันที เพราะความปลอดภัยของประชาชนรอไม่ได้ เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย ผมจึงเดินทางมายังพื้นที่ทันที เพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตนเอง รับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” นายเจเศรษฐ์ กล่าว
นายเจเศรษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การบริหารจัดการเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างก่อสร้าง หน่วยงานด้านวิศวกรรม ตำรวจ หน่วยกู้ภัย และหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ใช้ข้อมูลทางวิชาการและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญประกอบการตัดสินใจในทุกขั้นตอน และลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด
“การบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี ต้องเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ ทุกการตัดสินใจต้องอยู่บนข้อมูลทางวิชาการและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พร้อมบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิด ความปลอดภัยของประชาชนคือสิ่งสำคัญสูงสุด กระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลัง และจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย” นายเจเศรษฐ์ กล่าว