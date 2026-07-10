“อนุทิน” เผลอแชร์ข่าวลือ อ้าง “ทักษิณ” ช่วย “สุริยะ” เคลียร์ปัญหากุ้งกับมาเลเซีย ก่อนเดินทางไปถึง

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 10 ก.ค.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แชร์ข่าวจากกลุ่มเฟซบุ๊ก “พรรคเพื่อไทย FC” ที่อ้างว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ช่วยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจรจากับทางมาเลเซีย เพื่อแก้ไขปัญหากุ้งเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่นายอนุทินจะเดินทางไป
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา นายอนุทินได้ยกเลิกการแชร์ข่าวดังกล่าว แล้วโพสต์ข้อความว่า “ขออภัยครับ เผลอกดแชร์ ไม่ได้ตั้งใจ ขอบคุณน้องผู้สื่อข่าวที่โทรแจ้ง”