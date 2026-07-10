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“อนุทิน” เผลอแชร์ข่าวลือ อ้าง “ทักษิณ” ช่วย “สุริยะ” เคลียร์ปัญหากุ้งกับมาเลเซีย ก่อนเดินทางไปถึง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อช่วงค่ำวันที่ 10 ก.ค.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แชร์ข่าวจากกลุ่มเฟซบุ๊ก “พรรคเพื่อไทย FC” ที่อ้างว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ช่วยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจรจากับทางมาเลเซีย เพื่อแก้ไขปัญหากุ้งเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่นายอนุทินจะเดินทางไป

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา นายอนุทินได้ยกเลิกการแชร์ข่าวดังกล่าว แล้วโพสต์ข้อความว่า “ขออภัยครับ เผลอกดแชร์ ไม่ได้ตั้งใจ ขอบคุณน้องผู้สื่อข่าวที่โทรแจ้ง”





“อนุทิน” เผลอแชร์ข่าวลือ อ้าง “ทักษิณ” ช่วย “สุริยะ” เคลียร์ปัญหากุ้งกับมาเลเซีย ก่อนเดินทางไปถึง
“อนุทิน” เผลอแชร์ข่าวลือ อ้าง “ทักษิณ” ช่วย “สุริยะ” เคลียร์ปัญหากุ้งกับมาเลเซีย ก่อนเดินทางไปถึง
“อนุทิน” เผลอแชร์ข่าวลือ อ้าง “ทักษิณ” ช่วย “สุริยะ” เคลียร์ปัญหากุ้งกับมาเลเซีย ก่อนเดินทางไปถึง