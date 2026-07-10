ตะลึง! โกงสอบท้องถิ่น “สงขลา-เมืองคอน” ผิดปกติ พุ่ง 70% หลัง “สถ.” เปิดผลคะแนน ภารกิจตรวจ 1.5 หมื่นราย

ตะลึง! โกงสอบท้องถิ่น 10 ศูนย์ “สงขลา-นครศรีธรรมราช” ผิดปกติ พุ่งเกิน 70% หลัง “กรมท้องถิ่น” เปิดผลคะแนน รวม 15,520 ราย ตามภารกิจตรวจสอบ 3 วัน เสร็จสิ้นแล้วครบ 100% จากยอดผู้มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุ 14,988 ราย ถอนตัว 532 ราย กาหัว สถานะ “สีแดง” ผิดปกติสูงถึง 5,372 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 35.84
วันนี้ (10 ก.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) สรุปรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบผลคะแนนสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568
ข้อมูลดังกล่าว ระบุว่า กระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วครบ 100% จากยอดผู้มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุ
แยกเป็น ตำแหน่งทั่วไป 4,487 ราย วิชาการ 9,575 ราย และ ครูผู้ช่วย/ครูผู้ช่วยเด็ก บรรจุแต่งตั้ง ทั้งสิ้น 14,988 ราย (จากยอดเรียกบรรจุทั้งหมด 15,520 ราย และไม่มารายงานตัว 532 ราย)
มีผู้ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มคะแนนปกติ จำนวน 9,217 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 61.50 ขึ้นสถานะ “สีเขียว”
“ขณะที่ตรวจพบ กลุ่มที่มีข้อผิดปกติสูงถึง 5,372 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 35.84 ขึ้นสถานะ “สีแดง” และยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างชะลอเพื่อรอตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 399 ราย (ร้อยละ 2.66) ขึ้นสถานะสีเหลือง”
จากการเจาะลึกข้อมูลในกลุ่มที่มีความผิดปกติรวม 5,372 ราย สามารถจำแนกปมปัญหาในระบบประมวลผลคะแนนออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ :
กลุ่มความผิดปกติทั่วไปในระบบ : มีจำนวนสูงสุดถึง 3,044 ราย (คิดเป็นร้อยละ 20.31)
กลุ่มคะแนนคลาดเคลื่อน (เพิ่ม 1 คะแนน) : ตรวจพบกรณีที่คะแนนในกระดาษคำตอบจริงน้อยกว่าข้อมูลฐานข้อมูลในระบบ Excel จำนวน 1,522 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10.15)
กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ : พบผู้เข้ารับการตรวจที่ได้คะแนนภาค ค น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่า 10 คะแนน จำนวน 806 ราย (คิดเป็นร้อยละ 5.38)
สำหรับกลุ่มที่ยังอยู่ระหว่าง “รอการตรวจสอบ” อีกจำนวน 399 ราย นั้น เกิดจากปัญหาด้านเทคนิคและเอกสาร โดยแบ่งเป็น
1. กรณีไฟล์ภาพไม่ชัดเจน 133 ราย 2. ไม่มีไฟล์ภาพในระบบ 27 ราย และ 3. ไม่มีรายชื่อปรากฏในระบบ Excel จำนวน 205 ราย รวมถึงสาเหตุอื่นๆ อีก 34 ราย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งอบทานเอกสารต้นฉบับเพื่อหาข้อสรุปที่แน่ชัด
เมื่อจำแนกตามรายศูนย์สอบทั่วประเทศทั้ง 10 แห่ง พบว่าศูนย์สอบที่มีความโปร่งใสและมีสัดส่วนคะแนนปกติสูงที่สุดคือ
ศูนย์สอบภาคเหนือ 1 (เชียงใหม่) มีอัตราความปกติสูงถึงร้อยละ 79.15 รองลงมาคือ ศูนย์สอบภาคเหนือ 2 (พิษณุโลก) อยู่ที่ร้อยละ 72.90
ศูนย์สอบที่พบอัตราส่วนความผิดปกติพุ่งสูงที่สุด จนน่ากังวลคือ ศูนย์สอบภาคใต้ 2 (สงขลา) ซึ่งมีอัตราความผิดปกติสูงถึงร้อยละ 75.96 (พบข้อผิดปกติ 477 ราย จากผู้ตรวจทั้งหมด 628 ราย)
และตามมาด้วย ศูนย์สอบภาคใต้ 1 (นครศรีธรรมราช) มีอัตราความผิดปกติอยู่ที่ร้อยละ 74.09 โดยศูนย์สอบภาคใต้ 1 ยังเป็นพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ได้คะแนนภาค ค หรือภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสูงที่สุดในประเทศอีกด้วย (จำนวน 691 ราย)
สถ. ยืนยันว่า จะดำเนินกระบวนการตรวจสอบเอกสารและสมุดคำตอบฉบับจริงอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อรักษาผลประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการส่วนท้องถิ่นอย่างสูงสุดต่อไป