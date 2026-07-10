กระเพื่อม! “กรมท้องถิ่น” รักษาการอธิบดี เซ็นคำสั่ง 4 ฉบับ เปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบทุกสายงาน ตั้ง “เลขาฯ ก กลาง” คนใหม่ แทนรองอธิบดี

“กรม สถ.” กระเพื่อม! รักษาการอธิบดี เซ็นคำสั่ง 4 ฉบับ เปลี่ยนตัวข้าราชการรับผิดชอบทุกสายงานในกรม หลัง “ปลัด มท.” ตั้ง อธิบดี ปภ. นั่งประธานสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง “5 บิ๊ก สถ.” ที่รับผิดชอบงานสอบท้องถิ่น 68 เผยให้ “หน.ผู้ตรวจฯ” ปฏิบัตหน้าที่แทน “ธนนท์ พรรพีภาส” รองอธิบดี ที่ถูกสอบสวน คุมกลุ่มอำนวยการ-ภารกิจทรัพยากรบุคคล รวมถึงรับผิดชอบภาคกลาง 17 จังหวัด ภาคใต้ 10 จังหวัด ส่วนหน้าที่ “เลขานุการ ก กลาง” ตั้ง “บุญประสงค์ นวลสายย์” ประเดิมงานจัดการ “สอบผู้บริหารท้องถิ่น”
วันนี้ (10 ก.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดแรงกระเพื่อมภายในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) หลังจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัด มท. ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1744/2569
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการในสังกัด จำนวน 5 ราย ลงวันที่ 6 ก.ค. 2569 มี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานกรรมการ
มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 แล้วเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ
“หากเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหา กระทำผิดวินัยในเรื่องอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงผู้อื่น ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป”
สำหรับ ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 5 ราย ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ประกอบด้วย นายธีรตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดี สถ.คนปัจจุบัน นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดี สถ. กลุ่มภารกิจอำนวยการ และกลุ่มภารกิจทรัพยากรบุคคล
นายพนมเทียน เส้งวั่น ผอ.กองบุคคลท้องถิ่น (คำสั่งย้ายจาก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ 26 พ.ย. 2568 ก่อนมีการสอบท้องถิ่น ในวันที่ 7 ธ.ค. 2568 เพียง 12 วัน)
นายปิยะ คังกัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่น กองบุคคลท้องถิ่น และ นางสาวบุรณี แพรโรจน์ ผอ.กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น กองบุคคลท้องถิ่น
ขณะที่แรงกระเพื่อมใน สถ. พบว่า ล่าสุด มีการออกหนังสือหลายฉบับ ลงนามโดย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี กลุ่มงานภารกิจด้านนโยบายและแผน รักษาการแทน อธิบดี สถ. มีผลในวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมา
เพื่อมอบอํานาจหน้าที่ กรณีไม่มีผู้รับผิดชอบกลุ่มภารกิจที่ปฏิบัติราชการแทน อธิบดี สถ., การมอบหมายให้กํากับดูแลเป็นรายพื้นที่ของ สถ. และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย 1. คําสั่งที่ 1042/2569 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม การมอบอํานาจให้ รองอธิบดีฯ และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ให้ ยกเลิกคำสั่งเดิมที่มีชื่อ นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดี สถ. กลุ่มภารกิจอำนวยการและกลุ่มภารกิจทรัพยากรบุคคล โดยเปลี่ยนมาให้ นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม หัวหน้าผู้ตรวจกรมฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน
2. คําสั่งที่ 1043/2569 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งในกรณีไม่มีผู้รับผิดชอบกลุ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีฯ ในกลุ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้ ยกเลิกคำสั่งเดิมที่มีชื่อ นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดี สถ. โดยเปลี่ยนมาให้ นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม หัวหน้าผู้ตรวจกรม ปฏิบัติหน้าที่แทน
3. คําสั่งที่ 1044/2569 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบหมายให้กํากับดูแล ตรวจสอบ เร่งรัดเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการในหน้าที่ของ สถ.เป็นรายพื้นที่
ให้ยกเลิกคำสั่งเดิม ที่มีชื่อ นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดี สถ. รับผิดชอบภาคกลาง 17 จังหวัด และภาคใต้ 10 จังหวัด โดยเปลี่ยนมาให้ นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม หัวหน้าผู้ตรวจกรมฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน
และ 4. คําสั่งที่ 1045/2569 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
ให้ยกเลิกคำสั่งเดิม ที่มีชื่อ นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดี สถ. ในฐานะเลขานุการ ก กลาง โดยเปลี่ยนมาให้ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยเริ่มงานแรกในการจัดสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2569