มท.4 ไม่ถอนตัว กก.สอบโกงสอบท้องถิ่น ย้อน สส.ส้ม เอี่ยวเว็บพนันไม่เห็นใครออก จี้แยกเรื่องส่วนบุคคลกับการเมือง

“วรศิษฎ์” ไม่ถอนตัว กก.สอบโกงสอบท้องถิ่น บอก แค่ระดับมอบนโยบาย ไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ยืนยันไม่มีการแทรกแซง ย้อนตอน สส.ส้ม เอี่ยวเว็บพนัน ไม่เห็นมีใครลาออก ชี้ ต้องแยกเรื่องส่วนบุคคลกับการเมือง
วันนี้ (10 ก.ค.) เวลา 15.45 น. ที่จังหวัดสงขลา นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส. พรรคประชาชน เรียกร้องให้ถอนตัวออกจากคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่น หลังปรากฏชื่อ นายสัมฤทธิ์ เรียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุง เป็นหนึ่งในรายชื่อที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรียกสอบนั้น
นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า รายชื่อที่ถูกเรียกสอบส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่ง ป.ป.ช. ก็จะเรียกสอบอยู่แล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่กระทำความผิดแล้ว หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริต ขณะที่ตนเองอยู่ในฝ่ายบริหารด้านนโยบาย ซึ่งมีการสั่งการให้ไปตรวจสอบ ตนไม่ใช่ผู้ที่ลงไปตรวจหรือชี้ถูกชี้ผิด จึงไม่ต้องกังวลว่าการมีชื่อคนใกล้ชิดของตนจะทำให้ผลการตรวจสอบผิดเพี้ยน ซึ่งที่ผ่านมา ก็มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้ว มิฉะนั้นผลคงไม่ออกมาเช่นนี้
ก่อนจะตั้งคำถามถึง น.ส.ภคมน ว่า “เห็นท่านคอยติดตามผมตลอด ก็ขอบคุณนะครับ ไปไล่หานายกฯ จริงๆ ทำงานอยู่ ขอบคุณที่ให้ความสนใจ เอาเวลาไปดูเรื่องเฟคนิวส์ในเพจพรรคประชาชนบ้าง”
นายวรศิษฎ์ ยังย้ำว่า การตรวจสอบเป็นหน้าที่ของบุคคลอื่น ตนอยู่ในฐานะผู้มอบนโยบาย ไม่มีสิทธิเข้าไปแทรกแซง และไม่คิดจะเข้าไปแทรกแซงอยู่แล้ว จริงๆ แล้ว เรื่องที่ฝ่ายค้านตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดี ก็ขอให้ช่วยกันตรวจสอบ โดยขอให้อยู่บนหลักความเป็นจริงด้วย ว่าข้อเท็จจริงควรเป็นอย่างไร และสิ่งที่ปฏิบัติมาควรเป็นอย่างไร
นายวรศิษฎ์ ยังกล่าวย้ำด้วยว่า ตนพร้อมที่จะเข้าไปตอบกระทู้ หากมีเพื่อนสมาชิกตั้งกระทู้ ซึ่งปกติก็มีการตั้งกระทู้ถามอยู่แล้ว และตนก็ตอบทุกครั้งอยู่แล้ว
นอกจากนี้ นายวรศิษฎ์ ยังกล่าวอีกว่า ที่ฝ่ายค้านพยายามจับจ้องมาที่ตนเองเป็นพิเศษ ก็ขอให้ไปถามเขา เพราะตนไม่มีเวลาไปรู้สึกว่าถูกจับผิดอยู่หรือไม่ เนื่องจากงานที่รับผิดชอบก็มากอยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่า ขอแสดงความมั่นใจกับประชาชนหรือไม่ว่า หากวันหนึ่งบุคคลในครอบครัวมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง จะไม่เข้าไปช่วยเหลือ และจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาใช่หรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า “ไม่มีใครปกป้องใครได้ ถ้าผมปกป้อง ผมก็ตาย ใครเข้ามาปกป้องใครก็ตาย ท่านนายกฯ ชัดเจนที่สุดอยู่แล้วเรื่องนี้ ว่าเกี่ยวกับใคร คนนั้นต้องรับผิดชอบ หากจะปกป้อง และมีกระบวนการที่ทำแบบนั้นได้จริง แล้วทำไมผลจึงออกมาเป็นแบบนี้ เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมา ทุกคนก็เห็นว่าตรงไปตรงมา”
เมื่อถามว่า ยืนยันใช่หรือไม่ ว่า ไม่ต้องแสดงสปิริตในการถอนตัวออกจากคณะกรรมการสอบสวนครั้งนี้ นายวรศิษฎ์ กล่าวถามกลับว่า “เมื่อช่วงต้นปี ที่คนในพรรคประชาชนโดนจับเรื่องเว็บพนัน แล้วทำไมท่านถึงไม่ลาออกบ้าง หัวหน้าพรรคถึงไม่ลาออกบ้าง กรณีนี้ไม่ต้องรับผิดชอบหรืออย่างไร”
นายวรศิษฎ์ กล่าวย้ำอีกครั้งว่า เป็นเรื่องส่วนบุคคล ต้องแยกให้ออก อย่าเอาการเมืองมาผสมจนเละเทะ เพราะไม่เป็นผลดีกับใคร