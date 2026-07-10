“ประเสริฐ” ลุยฝรั่งเศส จับมือ OECD-UNESCO ยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ดูงานสตาร์ทอัประดับโลก

ไทยก้าวสู่เวทีโลก! “รมว.ประเสริฐ” ลุยฝรั่งเศส จับมือ OECD-UNESCO ยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมดูงานสตาร์ทอัประดับโลก
วานนี้ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2569) เวลาประมาณ 14.30 น. (ตามเวลา ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมและคณะผู้แทนไทย ได้ประชุมหารือร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายด้านการศึกษา และความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าเป็นสมาชิก ก่อนจะเยี่ยมชมสำนักงาน OECD
ปัจจุบัน OECD มีสมาชิกทั้งหมด 38 ประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีภารกิจหลักในการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าโลก เป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ร่วมกันกำหนดมาตรฐานนโยบายระดับโลก เช่น ผลการประเมินการศึกษา PISA ทำหน้าที่เป็นคลังสมองให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ส่วน “ประเทศไทย” กำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการเพื่อเข้าเป็นสมาชิก ภายในปี พ.ศ. 2571 ซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญของประเทศ เพื่อยกระดับยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การลงทุน และการบริหารภาครัฐ ให้ทันสมัย โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
จากนั้นในเวลา 17.00 น. ได้เข้าพบผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก เพื่อหารือพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 4 คือ “การศึกษาที่มีคุณภาพ” (Quality Education) มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันว่าทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุม และเท่าเทียม รวมถึงสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)
ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 10.00 น. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมการบิน ณ โรงเรียนอาชีวะ ในเครือข่าย Station F (HEC Paris) ซึ่งเป็นแคมปัสสตาร์ทอัปที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยโปรแกรมที่โดดเด่นของ HEC Paris มีทั้งในด้านการบ่มเพาะธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ การเร่งการเติบโตระยะเวลา 11 สัปดาห์ ทั้งยังเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับโรงเรียนธุรกิจและสถาบันอาชีวะชั้นนำอื่นๆ เช่น กลุ่มโรงเรียนธุรกิจ/วิศวกรรม พันธมิตรระดับองค์กร เช่น Meta, Microsoft, LVMH และ Google ตลอดจนพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี