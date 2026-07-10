นายกฯ บอกข่าวดีไม่เกิน 30 วัน ส่งกุ้งไปมาเลย์ได้ รายละเอียดโยนถาม “สุริยะ”

“อนุทิน” บอกข่าวดี อีกไม่เกิน 30 วัน ส่งกุ้งไปมาเลเซียได้ หลังลงนามเอ็มโอยูด้านการเกษตร รายละเอียดโยนถาม “สุริยะ”
วันนี้ (10 ก.ค.) เมื่อเวลา 16.15น. ที่โรงแรมเดอะ ซิกเนเจอร์ โฮเทล แอร์พอร์ต จ.สงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ให้สัภาษณ์กรณีความคืบหน้าการส่งกุ้งไทยไปขายประเทศมาเลเซีย หลังจากเมื่อวันที่ 9 ก.ค. มีการลงนามเอ็มโอยูด้านการเกษตรกับมาเลเซีย ว่า ไม่เกิน 30 วัน หลังจากการลงนามเอ็มโอยู เพราะ รมว.เกษตรฯ ของทั้งสองประเทศได้ลงนามเอ็มโอยูและได้ผลสรุปแล้ว ตนและนายกฯ มาเลเซีย ได้เร่งรัดว่าหากเป็นไปได้ขอให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติไปได้เลยหรือไม่ ในขณะที่รอกระบวนการระยะหนึ่ง ตอนนี้ทั้งสองหน่วยงานก็ไปพยายามหาทางทำให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้เลย ส่วนรายละเอียดขอให้ถาม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์